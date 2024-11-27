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MESKİ'den Kış Uyarısı: Su Sayaçlarına Dikkat!

MESKİ'den Kış Uyarısı: Su Sayaçlarına Dikkat!
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Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, düşük hava sıcaklıklarının etkili olduğu bölgelerde su sayaçlarının donma riski konusunda vatandaşları uyardı ve önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü bölgelerde yaşayan vatandaşları su sayaçlarının donma, patlama veya kırılma riski konusunda uyardı. Özellikle yaylalarda, müstakil evlerde ve kırsal alanlarda yaşayanların bu duruma dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlarının korunması için vatandaşlara önerilerde bulunarak, donma tehlikesine karşı uygun yöntemler hakkında bilgilendirme yaptı. Mersin'in yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların kış aylarına hazırlıklı girmesi için gerekli adımları atmalarını tavsiye eden MESKİ'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kış aylarında açıkta bulunan su sayaçları ve borularının uygun yöntemlerle soğuğa karşı korunması gerekmektedir. Sayaçların donmaması için alınan önlemler arasında; su borularının bez, boru kılıfı, izocam veya yün ile kaplanması, sayaçların bulunduğu yerlerde demir, ahşap veya beton malzemeden muhafaza sandıkları yapılması, vana koruyucu ceketleri kullanılması yer almaktadır."

"Donan sayaca kesinlikle ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemeli"

Soğuk hava şartlarında sayaçların donması durumunda, donan sayaca kesinlikle ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada "Bu tür müdahalelerin, su borularında patlamalara ve su kaybına yol açabileceği unutulmamalıdır. Sayaçların donması veya patlaması halinde Alo 185 Çağrı Merkezi ya da şubelerimize başvuru yapan vatandaşlarımızın sayaç değişim işlemleri kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Kurumumuz, sorunları kısa süre içinde çözerek, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeyi hedeflemektedir. Özellikle sıcaklığı sıfır derecenin altına düşen yaylalarda, müstakil evlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızı, bu önemli konuda hassas davranmaya ve gerekli önlemleri dikkate almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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