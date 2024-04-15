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Meşhur Kağızman Kaya Tuzu Türkiye'nin Dikkatini Çekiyor

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Meşhur Kağızman kaya tuzu, doğal olması ve saflığı nedeniyle ilgi odağı haline geldi. Kaya tuzu Kağızman'dan Türkiye'nin birçok bölgesine sipariş ediliyor.

Kağızman tuz madenlerinden kaya damar halinde çıkartılarak öğütülüp sofralık ve salamura tuz haline getirilen Kağızman kaya tuzu, lezzeti ile biliniyor.

İlçede kaya tuzlarını öğüterek sofralık tuz haline getiren Kenan Zeytun, Kağızman kaya tuzunun 2 çeşit olduğunu söyledi.

Kristal ve sarı damar tuz çeşitlerinin her ikisinin de insan vücudunun ihtiyacı olan 84 mineral oranına sahip olduğunu anlatan Zeytun, kaya halindeki tuzları öğüterek sofralık ve salamura tuz haline getirip bütün Türkiye'ye satışını yaptıklarını ifade etti.

Katkısız ve doğal Kağızman kaya tuzunu, birçok kişi küçük taşlar halinde alarak odalarında bulundurup astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavinde kullanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kağızman Türkiye Yerel Sağlık Güncel Haberler

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