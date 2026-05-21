İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğüne Ödeş görevlendirildi

Mert Ödeş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü olarak görevlendirildi.

Ödeş, devletin stratejik iletişim hedefleri doğrultusunda Erzincan'da ve bölgede kurumu en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.

Görevin kendisine tevdi edilmesinden dolayı teşekkür eden Ödeş, sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için çalışacağını ifade etti.

Ödeş, "Bu sorumluluğu layıkıyla taşımayı nasip etmesini Rabbimden niyaz ediyor, görevi tarafıma tevdi eden yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

