Mersinli Ahmet Bulvarı'ndaki 600 Metrelik Yol Yenileniyor - Haberler

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Mersinli Ahmet Bulvarı'ndaki 600 Metrelik Yol Yenileniyor

ANKA - Melis Yıldırım - Yerel
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Mersinli Ahmet Bulvarı'ndaki 600 Metrelik Yol Yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı’nda 212. Cadde ile Çiftçiler Caddesi arasındaki 600 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Kuzey ve güney şeritte çalışmalarını planlayan ekipler, güney şeritte asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı'nda 212. Cadde ile Çiftçiler Caddesi arasındaki 600 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Kuzey ve güney şeritte çalışmalarını planlayan ekipler, güney şeritte asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Selçuklar Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı'nda, 212. Cadde ile Çiftçiler Caddesi arasındaki 600 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Ekipler, ilk olarak deforme olan yolu freze ile kazıyarak asfalta hazırlık çalışması yaptı. Kuzey ve güney şeritte de çalışmalarını planlayan ekipler, güney şeritte asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Trafiğin aksamaması için çalışmalarına devam eden ekipler, güney şeritte asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolu trafiğe açtı. Ekipler, kuzey şeritte faaliyetlerine devam edecek.

ANKA / Melis Yıldırım - Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Haberler

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