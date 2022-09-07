Mersin yerel: Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, 19 Araçla Gülnar Yangınına Müdahale Ediyor

Sabah 07.12 saatlerinde gelen ihbar üzerine harekete geçen; AFAD, 112 Acil, Büyükeceli Jandarma Komutanlığı, Türk Kızılayı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yangının kısa sürede söndürülmesi için hem karadan hem de havadan çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan yangın yerine kısa sürede ulaşarak, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. İlk etapta 8 istasyonun müdahale ettiği yangına ek ekip çıkaran Büyükşehir Belediyesi; Gülnar, Aydıncık, Silifke, Yenişehir, Büyükeceli, Mut, Mersin Merkez, Erdemli ve Anamur'dan toplam 14 araç ve 30 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise 20 tonluk 5 adet tanker takviyesi ile çalışmalara destek veriyor.

BÜYÜKŞEHİR, İLGİLİ TÜM BİRİMLERİYLE YANGIN BÖLGESİNDE

Olay yerinden bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürü Ali Temiz, yangının köye sıçramaması için diğer kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale ettiklerini belirterek, "Herhangi bir can kaybı yok. Yangına yakın olan evler, Jandarma tarafından tahliye edildi. Yangın, Akkuyu Nükleer Santrali'ne oldukça uzak bir yerde" dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki alanda çıkan yangına hem karadan, hem de havadan gerekli müdahalenin yapıldığını vurgulayan Temiz, rüzgarın kuvvetli esmesinin, işlerini biraz zorlaştırdığını kaydetti. Temiz, ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimleriyle zamanında yangın bölgesinde yer aldığını belirterek; itfaiyenin 14 aracı dışında, Park ve Bahçeler Dairesi'nden de 20 tonluk 5 adet tankerin de bölgede olduğunu vurguladı.