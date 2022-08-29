Mersin yerel haberi... Yenişehir Belediyesi Yurt ve Misafirhanesiyle Üniversitelilerin Yanında

Mersin bölgesinden gelen habere göre Mersin Yenişehir Belediyesi, 163'ü kız 638 üniversiteli gencin çağdaş ve modern bir ortamda yaşayabilmeleri ve eğitimlerine odaklanabilmeleri için Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu ve Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi’ni bu yıl da yeni eğitim dönemine hazırladı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Üniversiteli gençlerimiz bizim geleceğimiz, onların sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz, tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, 163'ü kız 638 üniversiteli gencin çağdaş ve modern bir ortamda yaşayabilmeleri ve eğitimlerine odaklanabilmeleri için Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu ve Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi'ni bu yıl da yeni eğitim dönemine hazırladı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Üniversiteli gençlerimiz bizim geleceğimiz, onların sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz, tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Geçen yıl erkek öğrenci yurdunu tamamlayarak hizmete açan Yenişehir Belediyesi, kontenjanların 48 saatte dolması ve öğrencilerin barınma sıkıntısının devam etmesi üzerine Aktif Yaşam Merkezi olarak planlanan binayı da bir hafta içinde üniversite öğrencileri için misafirhane olarak hazırlamıştı. Yenişehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi yeni eğitim-öğretim döneminde de üniversite öğrencilerini yalnız bırakmayacak.

Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu 102 oda kapasitesine sahip, toplamda 318 öğrenciyi barındıracak şekilde hizmet veriyor. 72 adet 4 kişilik ve 30 adet tek kişilik odaların yer aldığı yurtta sınırsız wi-fi ve 7/24 güvenlik hizmeti de bulunuyor. Aynı zamanda her odasında banyo bulunan yurtta öğrenciler 24 saat sıcak su imkanından faydalanabilecek. Odalarda kişisel kullanım dolapları ve duman dedektörü ile bağımsız iklimlendirme sistemi de yer alıyor. Öğrencilerin kullanımına açık yemekhane, kafeterya ve çamaşırhanenin de yer aldığı yurdun içerisinde çamaşır kurutma makineleri ve ütü imkanı da bulunuyor. Yurt binasında ayrıca öğrencilerin ders çalışması için 10 adet çalışma salonu ile mimarlık ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin çizim yapabileceği masalarının yer aldığı çalışma salonu ve bir kütüphane de yer alıyor. Yerleşkesinde yarı olimpik yüzme havuzu ve hobi bahçeleri bulunan Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi de öğrencilerin konforlu bir şekilde konaklayabilmeleri için özenle hazırlandı. 96 odadan oluşan misafirhanede kütüphane, kültür, sanat ve spor alanları da bulunuyor.