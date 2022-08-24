Mersin yerel haberi | Mezitli'de Zafer Bayramı Meşaleli Yürüyüşle Kutlanacak

Mersin haberlerine göre Mezitli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl da geleneksel hale gelen meşaleli yürüyüş ve Zeynep Bakşi Karatağ konseriyle kutlayacak.

Mezitli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu yıl da geleneksel hale gelen meşaleli yürüyüş ve Zeynep Bakşi Karatağ konseriyle kutlayacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın her yıl binlerce vatandaşla birlikte yaptığı ve geleneksel hale gelen yürüyüş, Akdeniz mahallesindeki Cuma Pazarı önünden saat 19: 00'da başlayacak. Yürüyüşte, meşale ve ışık şovlarının yanı sıra Türkiye'nin en uzun Atatürk ve Türk Bayrağı açılacak. Neşet Tarhan, binlerce Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısının yanı sıra milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ile birlikte slogan ve marşlar eşliğinde yürüyecek.

Zeytinli Cadde üzerinde bulunan amfi tiyatroda sona erecek olan yürüyüşün ardından, Türk halk müziğinin ve özgün müziğin yeni kuşak temsilcilerinden Zeynep Bakşi Karatağ, Zafer Bayramı coşkusunu tüm Mezitlililerle paylaşacak.

Gençliğin Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet'e sahip çıkması gerektiğini belirten Başkan Tarhan, "Kurtuluş Savaşı'nın bitişi anlamına gelen Zafer Bayramı'nda, Atatürk sevgisini ve ona olan özlemimizi hep bir ağızdan daha coşkulu haykıracağız. Bizler de onun izinden gidişimizi, yapacağımız yürüyüş ve coşku ile dosta düşmana Mezitli'den göstereceğiz. Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerine her türlü ortamda sahip çıkacağız. Mezitli'nin aydınlık yüzlü insanları, Atatürk'ün ilkelerine zarar vermek isteyenlere karşı dimdik duracaklardır. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.