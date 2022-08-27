Mersin yerel haberi: Mersin Büyükşehir'in Öğrenci Yurtları İçin Başvurular Başlıyor

Mersin yerel haberi: Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Gülnar’da yer alan Kız Öğrenci Yurdu ve Konukevi ile Merkez’de bu yıl hizmet verecek olan erkek yurdu için başvurular 29 Ağustos’ta başlıyor. Başvuruların 'mersin.bel.tr' ve 'Teksin' üzerinden online olarak alındığı yurtlar için son başvuru tarihi 12 Eylül olacak. Yurt başvuruları için detaylı bilgi Alo 185 Teksin üzerinden alınabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gülnar'da yer alan Kız Öğrenci Yurdu ve Konukevi ile Merkez'de bu yıl hizmet verecek olan erkek yurdu için başvurular 29 Ağustos'ta başlıyor. Başvuruların 'mersin.bel.tr' ve 'Teksin' üzerinden online olarak alındığı yurtlar için son başvuru tarihi 12 Eylül olacak. Yurt başvuruları için detaylı bilgi Alo 185 Teksin üzerinden alınabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gülnar'da yer alan Kız Öğrenci Yurdu ve Konukevi ile Merkez'de bu yıl hizmet verecek olan erkek yurdu için başvurular 29 Ağustos'ta başlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Sorumlusu Arife Çelik, yurt hizmetleri ile öğrencilerin konaklama sorununa yardımcı olduklarını belirterek, " Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Gülnar Kız Öğrenci Yurdu ve Gülnar Konukevi, bu yıl da hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca Mersin merkezde bulunan 120 yataklı erkek öğrenci yurdumuz da bu yıl öğrenci kabulüne başlayacak" dedi. Çelik, Gülnar'da ve Mersin Merkez'de yer alan yurtlar için başvuru detaylarını paylaşarak, "Başvurularımız 29 Ağustos ile 12 Eylül tarihleri arasında, Mersin Büyükşehir Belediyesi web sayfasından ve Teksin uygulamasından online olarak yapılacaktır. Başvurular bittikten sonra gerekli incelemeler yapılıp, yurt başvurusu uygun görülen öğrencilerimizle evrak teslimi için iletişime geçilecek" diye konuştu.

GÜLNAR'DA 108 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ YURT

Gülnar'daki Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu yerleşkesine yapılan Mersin Büyükşehir Belediyesi yurt ve konukevi, 68'i kız, 40'ı erkek olmak üzere toplam 108 öğrenci kapasiteli olacak. Yurt, hem Gülnar'ın kırsalında yaşayan üniversiteye hazırlık öğrencilerini, hem de şehir dışından üniversite öğrenimi için Gülnar'a gelen gençleri ağırlıyor.

MERKEZ'DEKİ YURT EKİM'DE AÇILACAK

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer yurdu ise merkez ilçe Akdeniz'e bağlı İhsaniye Mahallesi'nde yer alıyor. Eski Tıp Fakültesi Hastanesi'ni, üniversite öğrencilerinin kalabileceği donanımlı bir misafirhaneye çeviren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu misafirhane için de başvuruları almaya başladı. 120 kişilik kapasiteye sahip erkek yurdunda odalar, 3'er ve 4'er kişilik olarak düzenlendi. Özel gereksinimli bireylerin de kullanımına uygun olacak şekilde, 1'er kişilik beş adet engelsiz odanın bulunduğu yurt, Ekim ayında açılacak.

Yurt Başvurusu için istenen belgeler:

-YKS Yerleştirme Sonucu belgesi

-Öğrenci belgesi

-Adli Sicil Kaydı belgesi

-Anne ve babanın gelir durum belgesi (E-devlet barkodlu son 6 aya ait)

-Engelli öğrencilerde Engelli Raporu (Engelli öğrenci olduğunu beyan eden öğrenciler için tam teşekküllü hastaneden alınan engelli raporu)

-Şehit ve Gazi çocukları için, Şehadet ya da Gazilik belgesi