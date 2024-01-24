Mersin Yenişehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımları Yaptı

Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehirli üniversite öğrencilerine sağladığı eğitim yardımlarının ilk ödemeleri yatırıldı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehirli 843 üniversiteli gencimize ulaşan bu eğitim yardımlarının, başarılarınıza katkı sunmasını diliyorum. Daima yanınızdayız" dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, devlet üniversiteleri ile Türkiye veya KKTC'de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak eğitim gören Yenişehirli öğrencilere ilk yıl için nakdi eğitim desteği veriyor. Lisans öğrencilerine 6500 TL, ön lisans öğrencilerine ise 3000 TL olarak verilen eğitim yardımlarının ilk ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bilgiyle donanmış, eğitimli ve düşünce yeteneği gelişmiş gençlerimiz ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Bunu hiçbir zaman unutmuyor ve onlara güveniyoruz. Zor koşullar altında eğitim hayatlarını sürdürdüklerini çok iyi biliyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak kentimizde gelen üniversiteli gençlerimize yurt ve misafirhanemizle barınma imkanı sunarken, hayata geçirdiğimiz Öğrenci'Ye projesi ile de esnaflarımızla iş birliği yaparak, öğrencilere ücretsiz yemek desteği veriyoruz. Elbette Yenişehirli üniversiteli gençlerimizi de unutmuyor ve her yıl nakdi yardımlarla eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimizin yanındayız, kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.