Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Bisiklet Eğitim Parkı'ndaki Çalışmalarda Sona Gelindi

Mersin Yenişehir Belediyesi’nin Fuat Morel Mahallesi’nde yapımına devam ettiği Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı’ndaki çalışmalarda sona gelindi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Önümüzdeki süreçte burası bir bisiklet eğitim üssü haline gelecek.Doğaya ve sağlığımıza önem veriyorsak, bisikleti yaşamımızda da öncelemeliyiz. Kentimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Fuat Morel Mahallesi'nde yapımına devam ettiği Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı'ndaki çalışmalarda sona gelindi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Önümüzdeki süreçte burası bir bisiklet eğitim üssü haline gelecek.Doğaya ve sağlığımıza önem veriyorsak, bisikleti yaşamımızda da öncelemeliyiz. Kentimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Yenişehir Belediyesi tarafından Fuat Morel Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alanda yapılan Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı'ndaki çalışmalar devam ediyor. Park tamamlandığında bisiklet eğitimi için tam donanımlı bir alan olarak hizmet verecek. Başkan Özyiğit de peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarının yapıldığı parkı gezerek incelemelerde bulundu, ekiplere kolaylıklar diledi.

Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı'nın ilçenin ve Mersin'in ilk bisiklet eğitim parkı olarak hizmet vereceğini belirten Özyiğit, şunları kaydetti:

"Yenişehir Belediyesi Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı'ndayız. Burası Yenişehir ve Mersin'imizin ilk bisiklet eğitim parkı. Burada hem çok kaliteli bir yaşam alanı hem de bisiklet eğitimi için de uygun bir ortak oluşturuluyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu parkımızdan bisiklet yollarına bir bağlantı da gerçekleşecek. İnsanlar burada bisiklet kullanma eğitimlerini aldıktan sonra önümüzdeki süreçte burası bir bisiklet eğitim üssü haline gelecek. Bisikletin yaşama katılması ile alakalı çok önemli bir altyapı olacak. Doğaya ve sağlığımıza önem veriyorsak, bisikleti yaşamımızda da öncelemeliyiz. Kentimize şimdiden hayırlı olsun. Parkımızı çok kısa sürede hizmete açacağız."