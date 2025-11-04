Haberler

Mersin Valisi Atilla Toros, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u Kabul Etti

Mersin Valisi Atilla Toros, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u Kabul Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u makamında kabul etti. Ziyarette Almanya Büyükelçiliği Ataşesi Johannes Drijkoningen de bulundu.

Mersin Valisi Atilla Toros, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u makamında kabul etti.

Büyükelçi Sorg'a ziyarette, Büyükelçilik Ataşesi Johannes Drijkoningen de eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Toros, Büyükelçi Sorg'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Büyükelçi Sorg ise Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirperverliği dolayısıyla Vali Toros'a teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.