Mersin Valisi Atilla Toros, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u Kabul Etti

Mersin Valisi Atilla Toros, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u makamında kabul etti.

Büyükelçi Sorg'a ziyarette, Büyükelçilik Ataşesi Johannes Drijkoningen de eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Toros, Büyükelçi Sorg'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Büyükelçi Sorg ise Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirperverliği dolayısıyla Vali Toros'a teşekkürlerini iletti. - MERSİN