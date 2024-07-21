Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Filistin'e Destek Etkinliğine Katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesindeki Hz. Mikdat (Muğdat) Camii bünyesinde İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Filistin'de hayatta kalma mücadelesi verenler için düzenlenen Filistin'e Destek' etkinliğine katıldı.

Vali Pehlivan, etkinlik alanında kurulan stantlarda kadınların yaptığı el emeği göz nuru, birbirinden güzel ürünlerini inceledi. Filistin için yapılan tüm insani yardım faaliyetlerinin çok kıymetli olduğunu belirten Vali Pehlivan, Filistin'de İsrail'in katliam yaptığı menfur saldırılarının bir an evvel sona ermesi ve orada zulüm altında olan halkın özgürlüklerine yeniden kavuşması için en yoğun en büyük çabayı Türkiye'nin gösterdiğini, bu gayretlere bütün dünyanın ortak olması ve bu vahşetin bitmesi gerektiğini ifade etti. - MERSİN