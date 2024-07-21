Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Filistin'e Destek Etkinliğine Katıldı
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesindeki Hz. Mikdat (Muğdat) Camii bünyesinde düzenlenen Filistin'e Destek etkinliğine katıldı. Vali Pehlivan, Filistin için yapılan insani yardım faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, bu vahşetin sona ermesi ve Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması için Türkiye'nin gösterdiği çabayı anlattı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesindeki Hz. Mikdat (Muğdat) Camii bünyesinde İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Filistin'de hayatta kalma mücadelesi verenler için düzenlenen Filistin'e Destek' etkinliğine katıldı.
Vali Pehlivan, etkinlik alanında kurulan stantlarda kadınların yaptığı el emeği göz nuru, birbirinden güzel ürünlerini inceledi. Filistin için yapılan tüm insani yardım faaliyetlerinin çok kıymetli olduğunu belirten Vali Pehlivan, Filistin'de İsrail'in katliam yaptığı menfur saldırılarının bir an evvel sona ermesi ve orada zulüm altında olan halkın özgürlüklerine yeniden kavuşması için en yoğun en büyük çabayı Türkiye'nin gösterdiğini, bu gayretlere bütün dünyanın ortak olması ve bu vahşetin bitmesi gerektiğini ifade etti. - MERSİN