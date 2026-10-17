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Mersin Silifke'de damat, vinç sepetiyle 4. kattaki gelin evine balkondan girdi

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Mersin Silifke'de damat, vinç sepetiyle 4. kattaki gelin evine balkondan girdi
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Mersin'in Silifke ilçesinde inşaat mühendisi damat, gelin alma töreninde vinç sepetine binerek 4. kattaki gelin evine balkondan girdi. Çevredekilerin ilgiyle izlediği anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken çift, davul zurna eşliğinde aşağıda oynayarak töreni sürdürdü.

Mersin'in Silifke ilçesinde inşaat mühendisi damat, gelin alma törenine sıra dışı bir yöntemle imza attı. Damat, 4. kattaki gelin evine vinç sepetine binerek balkondan girdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde renkli görüntülere sahne olan bir gelin alma töreni yaşandı. Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Dil Terapisti 25 yaşındaki Ayşegül Kaynar ile evlilik yolunda ilk adımı atan İnşaat Mühendisi 26 yaşındaki Burak Demir, akşam gerçekleşecek düğün öncesinde kız evine ezber bozan bir yöntemle gitti. Mesleğinin imkanlarını gelin alma törenine uyarlayan inşaat mühendisi Demir, müstakbel eşini almak için vinçle birlikte apartmanın önüne geldi. Kız evinin 4'üncü katta bulunmasını fırsata çeviren damat, alana getirdiği vinç sepetine bindi. Metrelerce yüksekliğe çıkarak 4. katın balkonundan eve giriş yapan damadın o anları görüntülere de yansıdı. Çevredekilerin ve mahalle sakinlerinin meraklı bakışları arasında balkondan gelin evine adım atan damat, merasimi unutulmaz bir anıya dönüştürdü. Balkonda buluşan çift aşağı indi. Burada çiftle birlikte yakınları davul, zurna ve keman eşliğinde oyun oynadı. Sıra dışı gelin alma anları ise davetliler ve çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Damat Burak Demir, binada çok kapı olduğunun kendisine söylenmesi nedeniyle en az kapı olan yerden girmek için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

O anlarda tedirgin olduğunu ifade eden gelin Aşyegül Kaynar ise, "Damada bir şey olmadan hallettik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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