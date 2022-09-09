Mersin haberleri! Mersin Büyükşehir, Deforme Olmuş 300 Km Yol Çizgisini Yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki 14 farklı güzergahta deforme olmuş yol çizgilerini yeniliyor.

Çalışma kapsamında; deforme olmuş, görünürlüğünü yitirmiş yol çizgileri, yol çizgi silme makinesi ile silinerek, yerine sarı termoplastik yol çizgi boyası uygulaması yapılıyor. 4 ay boyunca devam edecek çalışma kapsamında, toplam 65 bin metrekare çizgi uygulaması yapılacak.

ÇALIŞMALAR, TRAFİĞİN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN GECE SAATLERİNDE YAPILIYOR

Ekipler, trafiğin yapılacak çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için çalışmaları trafiğin daha az olduğu gece saatlerinde yapıyor. Çalışma kapsamında trafiği kısmi olarak kapatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tek şeridi trafiğe kapatıp, ışıklı trafik römorku ile trafiği diğer şeritlere yönlendiriyor.

Büyükşehir ekipleri çalışmalarını Mersin merkezde; GMK Bulvarı'nda Makine İkmal Kavşağı ile Çeşmeli Kavşağı arasında, İsmet İnönü Bulvarı'nda Abide Kavşağı ile Macit Özcan Tesisleri arasında, Adnan Menderes Bulvarı'nda Hilton Oteli ile Babil Kavşağı arasında, Vatan Caddesi'nde GMK Bulvarı ile Otoyol arasında, Turgut Özal Bulvarı'nda Hal Kompleksi ile Meşot arasında, 26. Cadde'de 17. Cadde ile Otoyol arasında, Okan Merzeci Bulvarı'nda ise 34. Cadde ile 17. Cadde arasında sürdürüyor.

Tarsus'ta da çalışma gerçekleştiren ekipler; İsmet Paşa Bulvarı ile Taşti arasında, Gazi Paşa Bulvarı, Mavi Bulvar, Muvaffak Uygur Caddesi, Atatürk Caddesi ve Kasım Ekenler Bulvarı'nda çalışmalarına devam ediyor.

"120 GÜNDE, 14 FARKLI NOKTADA, 300 KM YOL ÇİZGİSİ ÇİZECEĞİZ"

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi mühendislerinden İbrahim Namlı, yollardaki çizgileri yenilediklerini dile getirerek, "Bu kapsamda 14 farklı güzergahta yol çizgilerini yeniliyoruz. 65 bin metrekare deforme olmuş yol çizgilerini silip, yine 65 bin metrekare sarı termoplastik boya ile uygulama yapıyoruz. 65 bin metrekare, yaklaşık olarak 300 kilometre yola tekabül ediyor. Çalışmamız 120 gün sürecek. 14 farklı güzergahımız var. Çalışmalarımızı, trafiğin olumsuz etkilenmemesi adına, trafiğin daha az yoğun olduğu gece saatlerinde sürdürüyoruz. Yine bu çalışma kapsamında, trafiği kısmi olarak kapatacağız. Tek şeridi trafiğe kapatacağız. Işıklı trafik römorkuyla diğer şeritlere yönlendirme yapacağız" dedi.