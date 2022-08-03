Mersin haberi... Mersin Büyükşehir Destekledi, Çaltıbozkırlılar Üretti

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, 3 yıl içerisinde üretim alanını genişleterek Belediye'ye lavanta fidesi satacak kapasiteye ulaştı.

Emekli öğretmen Mehmet Asım Özçalık'ın 2018 yılında Çaltıbozkır Derneği'ni kurması üzerine, içlerinde gazetecilerin ve ev kadınlarının da bulunduğu Dernek üyeleri; lavanta yetiştiriciliği kursuna katıldı. Dernek üyelerinin Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak lavanta fidesi istemesi üzerine; Belediye tarafından Çaltobozkırlılara 5 bin adet lavanta fidesi hibe edildi. İlk etapta fideleri yetiştirip başarılı sonuçlar elde eden Çaltırbozkır Derneği üyeleri, bir sonraki aşamada Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatif üretime başladıktan 3 yıl sonra, Belediye'ye fide satacak kapasiteye ulaştı.

Dikilen 5 bin lavanta fidesiyle önemli bir üretim başarısı sağladıklarını belirten Çaltıbozkır Derneği Başkanı Mehmet Asım Özçalık, şöyle konuştu:

"Bu dikimde çok başarılı olduk, çok verimli oldu. Bu sahaya halkımızın ilgisi arttı. Bu ilgi sonucunda Mersin Büyükşehir Belediyesi, bize distilasyon tesisi hediye etti. Bu tesis ile kendi ürettiğimiz ürünleri, çiçekleri, sadece lavanta değil; ardıç, defne, köknar, kekik ve benzeri 10 çeşit ürünün burada buhar sistemiyle, yağ çıkarımını yapıyoruz."

Sadece Silifke ve Çaltıbozkır yöresinin değil, Gülnar ve Mut çevresinden yapılan bitkisel üretimlerin de kooperatiflerine gelmeye başladığını kaydeden Özçalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların da yağ çıkarımlarını yapıyoruz. Kooperatif olunca diğer sistemlerden, kişilerden, özel kuruluşlardan daha uygun şekilde hizmet vermeye başladık. İlgi ve alaka giderek artıyor. Başlangıçta 5-10 dönüm civarında bir sahada üretime başlamışken, bugün 100 dönüme ulaşan lavanta sahamız var. 30-40 dönüm civarında kekik sahamız var. Halkımızın da desteği ve ilgisi de giderek artmakta. Bize bu desteği veren Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı müteşekkiriz. İlerleyen zamanlarda çok daha ciddi çalışmalarla, çok daha fazla destekler alacağımıza inanıyoruz."

Çaltıbozkır Köyü'nde yaşayan herkesin günden güne kendilerine daha fazla destek ve katkı sunduğunu söyleyen Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Hatice Gülcan Yüksel ise şunları söyledi:

"Tesisimizde 11 çeşit yağ üretiyoruz. Buradan elde ettiğimiz lavanta yağından sabun, kese, kolonya, mum, lokum, oda spreyi yapıyoruz. Gelirimizin bir kısmı ile üniversitede okuyan 8 öğrenciye burs veriyoruz. Eski okullarımızın tadilatını yaptırıyoruz. Bir tanesini müzeye dönüştürdük, bir tanesini kütüphaneye dönüştürdük. 6 okulumuz daha var. Üretime tüm köy halkının dahil olmasını istiyoruz. Özellikle kadınlar, üretim ve etiketleme aşamasında bize yardımcı oluyorlar. Biz bunu ilk başta alternatif tarım olarak düşünmüştük. Çok temiz bir tarım. Az su istiyor, az bakım istiyor. Görseli güzel, turizm açısından çok iyi. Lavanta bahçelerini görmek isteyen yerli ve yabancı, çok sayıda turist ağırlıyoruz."