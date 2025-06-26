Mersin'de Yaz Mevsiminde Yaylalara Yönelik Vaaz ve İrşat Programları İlgi Görüyor

Mersin'de Yaz Mevsiminde Yaylalara Yönelik Vaaz ve İrşat Programları İlgi Görüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde, yaz mevsiminde yaylalara göç eden vatandaşlara yönelik düzenlenen vaaz ve irşat programları yoğun ilgiyle karşılanıyor. Programlar sayesinde toplumun çeşitli konularda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde, yaz mevsimiyle birlikte yaylalara göç eden vatandaşlara yönelik İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen vaaz ve irşat programları yoğun ilgi görüyor.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan öncülüğünde başlatılan ve tüm vaizlerin katılımıyla gerçekleştirilen programlar, yayla sezonu sonuna kadar devam edecek. Programlar kapsamında, vatandaşlara iman esasları, kulluk bilinci, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi konularda sohbetler gerçekleştiriliyor. Kadınlara yönelik özel vaaz ve irşat programlarının da düzenlendiği bildirildi.

Yaylalardaki camilerde gerçekleştirilen vaaz ve sohbetlerde, halkla birebir temas sağlanıyor. Toplumun genelini ilgilendiren güzel ahlak, iyilikte yarış, sosyal dayanışma, çevre bilinci gibi konular da işleniyor. Özellikle yaz aylarında yaylalarda nüfusun artmasıyla programlara olan katılımın da arttığı belirtildi.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Akpınar Yaylası Camiinde düzenlenen vaaz programında yaptığı konuşmada, dünyanın geçici olduğunu vurgulayarak, "İmtihan için geldiğimiz bu geçici dünyayı, ebedi yurdumuz olan ahirete hazırlık olarak görmek ve muhasebesini yapmak gerekiyor. Pazartesi günü başlayacak olan yaz Kur'an kurslarımıza tüm yavrularımızı camilerimize ve Kur'an kurslarımıza davet ediyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın manevi gelişimi için emek veren tüm hocalarımıza, destek olan anne-babalara ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan'dan net yanıt: İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Ülke tarihinin en büyük indirimi tabelaya yansıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali

Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali
Bunu da gördük! Uyuşturucu operasyonunda aranan hakem sahada kelepçelendi

Maç yönettiği sırada kelepçelendi, işte nedeni
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı

Paranın üzerine yazılan not, sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.