Mersin'de Yaz Mevsiminde Yaylalara Yönelik Vaaz ve İrşat Programları İlgi Görüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde, yaz mevsimiyle birlikte yaylalara göç eden vatandaşlara yönelik İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen vaaz ve irşat programları yoğun ilgi görüyor.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan öncülüğünde başlatılan ve tüm vaizlerin katılımıyla gerçekleştirilen programlar, yayla sezonu sonuna kadar devam edecek. Programlar kapsamında, vatandaşlara iman esasları, kulluk bilinci, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi konularda sohbetler gerçekleştiriliyor. Kadınlara yönelik özel vaaz ve irşat programlarının da düzenlendiği bildirildi.

Yaylalardaki camilerde gerçekleştirilen vaaz ve sohbetlerde, halkla birebir temas sağlanıyor. Toplumun genelini ilgilendiren güzel ahlak, iyilikte yarış, sosyal dayanışma, çevre bilinci gibi konular da işleniyor. Özellikle yaz aylarında yaylalarda nüfusun artmasıyla programlara olan katılımın da arttığı belirtildi.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Akpınar Yaylası Camiinde düzenlenen vaaz programında yaptığı konuşmada, dünyanın geçici olduğunu vurgulayarak, "İmtihan için geldiğimiz bu geçici dünyayı, ebedi yurdumuz olan ahirete hazırlık olarak görmek ve muhasebesini yapmak gerekiyor. Pazartesi günü başlayacak olan yaz Kur'an kurslarımıza tüm yavrularımızı camilerimize ve Kur'an kurslarımıza davet ediyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın manevi gelişimi için emek veren tüm hocalarımıza, destek olan anne-babalara ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN