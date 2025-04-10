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Mersin'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü kutlandı

Mersin'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü kutlandı
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Mersin'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Mersin'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Bülent Demirsaban, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdal Cılasun ile çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şehit Altuğ Verdi Polis Akademisi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından iki öğrenci günün anlam ve önemine dair şiirler okudu. Program kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü kutlama töreni, geçit töreniyle sona erdi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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