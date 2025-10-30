Mersin'de Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Demirözu Mahallesi Hortu mevkii Ermenek yol kavşağında meydana geldi. Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil ile tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar yönetmenindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) hayatını kaybederken, yaralanan 1'i ağır 12 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Midibüste bulunanların tarım işçisi olduğu öğrenilirken, otomobildekilerin de inşaat işçisi olduğu belirlendi.

İnşaat işi için Gülnar'a giden ve akraba oldukları belirtilen 3 kişinin cenazeleri, Mut ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN