Mersin'de terk edilen kız bebeğe hastanedeki hemşireler annelik yapıyor

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ıssız bir yere terk edilmiş halde bulunan kız bebeğin sağlık durumu iyi giderken, bebeğe, hastanedeki hemşireler annelik yapıyor.

Edinilen bilgiye göre, dün Çamlıyayla ilçesinde ıssız bir bölgeye terk edilmiş halde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilen kız bebek, Tarsus Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Dünden bu yana tedavisi devam eden bebek, hastane çalışanlarının evladı gibi oldu. Yeni doğan ünitesinde oldukça sağlıklı görülen bebeğin, tedavisinin ardından devlet korumasına alınacağı bildirildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince bebeği bırakan kişilerin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - MERSİN