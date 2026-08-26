Mersin'de yazlıkçıların ürün ve sahil işgaline tepki

Mersin'de sahil kesimlerindeki mahalle sakinleri, yaz aylarında bölgeye gelen bazı yazlıkçıların sahilde kendilerine ait alan oluşturmaya çalıştığını ve tarım arazilerindeki ürünleri izinsiz topladığını öne sürerek tepki gösterdi. Bir bahçedeki frenk yemişinin iki kişi tarafından toplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi'nde tarımla uğraşan vatandaşlar, yaz aylarında artan nüfusla birlikte özellikle sahil kesiminde ve yol kenarında bulunan tarım arazilerinde yetiştirilen ürünlerin bazı kişiler tarafından izinsiz toplandığını iddia etti. Mahalle sakinleri, emek vererek yetiştirdikleri incir, zeytin, nar ve frenk yemişi gibi ürünlerin bahçe sahiplerinden izin alınmadan toplanmasından rahatsız olduklarını belirtti.

Ürün toplama anları güvenlik kamerasında

Tekmen Mahallesi Doğancılar mevkiinde bulunan bir bahçede yetişen frenk yemişlerinin (dikenli incir), yazlıkçı oldukları iddia edilen iki kişi tarafından izin alınmadan toplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sırt çantalarıyla bölgeye gelen iki kişinin bahçenin önünde bir süre beklediği, daha sonra çantalarından çıkardıkları poşetlerle bahçedeki frenk yemişlerini topladığı görüldü.

Sahil kullanımına da tepki

Mahalle sakinleri, tarım arazilerinde yaşananların yanı sıra sahil kullanımında da sorunlarla karşılaştıklarını öne sürdü. Bazı site sakinlerinin sahilin belirli bölümlerine şezlong, şemsiye ve duba gibi eşyalar koyarak kendilerine ait alan oluşturmaya çalıştığını iddia eden vatandaşlar, sahillerin herkesin ortak kullanım alanı olduğunu vurguladı.

Özellikle çocukların ve gençlerin denize girmek için sahile gittiklerinde bazı kişiler tarafından 'Hangi sitedensiniz?', 'Misafir misiniz?' ve 'Burada mı oturuyorsunuz?' şeklinde sorularla karşılaştığını belirten mahalle sakinleri, sahillerden herkesin eşit şekilde yararlanabilmesi gerektiğini ifade etti.

"Sırt çantalarıyla gelip poşetleri çıkararak ürün topluyorlar"

Bahçe sahibi Tekin Barıt, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde durumu fark ettiğini ifade ederek, "Sabahleyin kameramı izlerken iki vatandaşın seramın önünde ayakta beklediğini gördüm. Sırtlarında sırt çantaları var. Daha sonra çantalarından poşetler çıkarıp benim ürünlerimi topladıklarını gördüm. Bizzat kendi güvenlik kameramdan, kendi ürünümü toplarken izledim. Görüntüleri daha sonra fark ettiğim için o anda müdahale edip bu kişileri yakalama gibi bir şansım olmadı" dedi.

Ürünlerin yetişme dönemlerine göre farklı tarım ürünlerinin de toplandığını öne süren Barıt, "İncir, zeytin, nar gibi ürünlerimiz yol kenarında görüldüğü zaman toplanıp götürülüyor. Bunlardan mahalleli ve vatandaşlarımız olarak çok rahatsızız" diye konuştu.

"Çocuklarımız denize gittiğinde 'Hangi sitedensiniz?' diye soruyorlar"

Sahil kullanımında da benzer sorunlar yaşandığını belirten Barıt, özellikle çocukların ve gençlerin denize girmek için sahile gittiklerinde bazı kişiler tarafından sorgulandığını öne sürdü. Barıt, "Biz kimsenin sahiline, denizine karışmıyoruz. Herkes gelsin, denizimizden faydalansın. Ancak bizim de kendi mahallemizde, kendi sahilimizde denize girmemize kimsenin engel olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bazı site sakinlerinin sahilin belirli bölümlerine şezlong, şemsiye ve duba gibi eşyalar koyduğunu iddia eden Barıt, "Sitelerinin ön tarafında, denize yaklaşık 200 metre uzaklıktaki alanlara şezlong, şemsiye ve duba gibi şeyler koyuyorlar. Gençlerimiz denize girmek için gittiklerinde, 'Hangi sitedensiniz?', 'Misafir misiniz?', 'Burada mı oturuyorsunuz?' gibi sorularla karşılaşıyorlar. Çocuklarımız ve mahalle sakinlerimiz bu durumdan rahatsız oluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı