Siber Güvenlik Başkanlığı 47 alanda uzman personel alacak

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye'nin ulusal siber güvenlik kapasitesini geliştirmek ve dijital egemenliğini güçlendirmek amacıyla uzman personel alım süreci başlatıyor. Merkez teşkilatı hizmet birimleri ile İstanbul İl Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli uzman personel; Kıdemli Uzman, Uzman ve Analist kademelerinde istihdam edilecek.

Alımlar; Adli Bilişim, Siber Tehdit İstihbaratı, Zararlı Yazılım Analizi, Siber Olay Müdahale, Siber Güvenlik Operasyonları, Yazılım Geliştirme, Veri Analitiği, Yapay Zeka, Kurumsal Mimari ve BT Yönetişimi gibi teknik ve stratejik uzmanlık alanlarını kapsayan 47 farklı görev alanında gerçekleştirilecek. Yeni uzmanların katılımıyla siber tehditlerin erken tespiti, olaylara müdahale, kritik altyapıların korunması ve güvenli dijital sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Başkanlık, nitelikli insan kaynağını stratejik bir unsur olarak konumlandırıyor. Türkiye'nin farklı alanlarda kendini geliştirmiş uzmanlarını ulusal siber güvenlik hedefleri etrafında buluşturmayı amaçlayan alımla; dijital varlıkların ve kritik altyapıların korunması, siber tehditlere karşı ulusal kapasitenin geliştirilmesi, yerli kabiliyetlerin güçlendirilmesi ve dijital egemenliğin tahkim edilmesine katkı sağlanması bekleniyor.

Başvurular, 21 Ağustos – 11 Eylül 2026 tarihleri arasında Başkanlık Kariyer Portalı kariyer.siberguvenlik.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları pozisyon ve görev alanlarından yalnızca birine başvurabilecek. Değerlendirmede lisans/ön lisans genel not ortalaması ile üniversite yerleştirme sıralaması esas alınacak ve her görev alanı için kontenjanın dört katı aday sınav aşamasına davet edilecek. Sınavlar; yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı yöntemlerle Ankara'da gerçekleştirilecek. Sözlü sınav öncesinde adaylara kişilik envanteri uygulanacak ve başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek.

Kaynak: Haber Merkezi