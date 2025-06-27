Mersin Valisi Ali Atilla Toros, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan hizmetler ele alındı. Kurum faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Toros, sosyal hizmetlerin etkin ve kesintisiz şekilde sunulmasının önemine vurgu yaptı.

Mersin'de sosyal hizmet ağı genişliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde çok sayıda sosyal hizmet kuruluşunun faaliyet gösterdiği belirtildi. Buna göre Mersin'de 7 çocuk kuruluşu, 2 kadın konukevi, 2 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), 9 sosyal hizmet merkezi, 2'si resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 8 huzurevi, 1'i resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 9 engelli bakım merkezi, 1 otizm gündüzlü bakım merkezi, 1 aktif yaşam merkezi vatandaşlara hizmet veriyor.

Ayrıca Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 9 Sosyal Hizmet Merkezi bulunurken, il genelinde 17 Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 2 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) de vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Toplantıda sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması için yapılan değerlendirmelerin ardından, çalışmaların titizlikle sürdürüleceği ifade edildi. - MERSİN