Mersin'de selden etkilenen vatandaşların hesaplarına 10 bin TL yatırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kentte etkili olan sağanak yağışlar ve su baskınları sonucu evleri ve eşyaları zarar gören Mersinli vatandaşların banka hesaplarına 10 bin TL nakdi destek yatırıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kentte etkili olan sağanak yağışlar ve su baskınları sonucu evleri ve eşyaları zarar gören Mersinli vatandaşların banka hesaplarına 10 bin TL nakdi destek yatırıldığını açıkladı.

Mersin'de, önceki gece meydana gelen sağanak yağmurun oluşturduğu zararın yaraları sarılıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ile birlikte sağanak yağışların vurduğu Müfide İlhan, Huzurkent, Gazi, Anadolu ve Nacarlı mahallelerini gezerek, hem yetkililerden bilgi aldı hem de çalışmaları yerinde inceleyip afetzede vatandaşları dinledi.

"Bakanımızın talimatıyla afetzedelerin hesabına aynı gün 10'ar bin TL yattı"

Fen işleri, park ve bahçeler ile çevre koruma müdürlüğü ekiplerinin, iş makineleri yardımıyla, önceki gece yaşanan sağanak yağışlardan dolayı evleri, iş yerleri ve bahçeleri zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için aralıksız hizmet verdiğinin altını çizen Başkan Gültak, "Tüm Mersinlilere bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Devletimiz, Hükümetimiz, afet mağduru insanlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin artmaması için gerekli müdahaleler de hızla devreye alınmıştır. Nitekim Hazine Maliye Bakanımız ve Mersin Milletvekilimiz Nureddin Nebati'nin talimatları ile hazırlanan destek planı çerçevesinde su baskınlarından zarar gören Akdeniz, Toroslar ve Tarsuslu vatandaşlarımıza, hane başına olmak üzere banka hesaplarına aynı gün içinde 10'ar bin TL yatırılmıştır. Bu hassasiyeti dolayısıyla Bakanımız Nebati'ye, Mersin halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yaralarımızı sarmak için üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN