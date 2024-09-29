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Mersin'de Şalvarlı Kadınlar Korosu Festivale Renk Katıyor

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Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı festivalinde, şalvarlı köylü kadınlardan oluşan korosunun neşeli performansı büyük beğeni topladı. Koro, köyün erkekleri tarafından kurulan orkestra eşliğinde sahne aldı.

Mersin'de Şalvarlı kadınlar korosu izleyenleri renkli görüntüler oluşturdu

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde 1'si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı festivalinde Şalvarlı köylü kadınlardan oluşan amatör sesler korosunun performansı büyük beğeni topladı.

Şalvarlı köylü kadınlar, Zeytin ve Zeytinyağı festivalinde Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda konser verdi. Çukurbağ köyü sakinleri arasından 40-70 yaş arası kadınlaran oluşan sempatik koro izleyenlere neşeli anlar yaşattı. Koronun orkestrası ise köyün erkeklerinden oluştu. İlgi gören korunun çevrede düzenlenecek başka festivallerde de sahne alması bekleniyor.

Koroyu 3 yıl önce kuduklarını belirten koro şefi Emel Çelik, "Şu an ki koronun şefiyim, 3 yıl önce köyümüz sakinlerinden emekli öğretmen Sebile Güney tarafından kuruldu. Eğlence amaçlı kuruldu. Daha sonra kadınlarımızın sosyal hayatta da aktif olduğunu göstermek için bu çalışmaları devam etmeye karar aldık ve arkadaşlarla böyle devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Mersin'de Şalvarlı Kadınlar Korosu Festivale Renk Katıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇETİN - Yerel

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