Mersin'de yağmur sonrası gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu
Mersin'de etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, vatandaşlara görsel bir şölen sundu. Sağanak yağmur ve dolunun ardından çekilen bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Meteorolojinin Mersin için verdiği uyarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent merkezinde yağmurla birlikte etkili olan dolu, sokakları beyaza bürüdü. Yağmur ve dolunun ardından akşam saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Gökyüzünde oluşan ve renkli görüntüler oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. Gökkuşağı, gökyüzünde tablo meydana getirirken, vatandaşlarda cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı.

