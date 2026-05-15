Otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Barbaros Mahallesi 2150 Sokak'ta meydana geldi. Z.S. isimli vatandaş, aracını çalıştırdığı sırada motordan gelen farklı sesi fark etti. Kontağı kapatıp kaputu açan sürücü, motor bloğu arasına sıkışmış yavru köpeği görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yaklaşık 40 dakika süren titiz çalışma yürüttü. Aracın bazı parçalarını söken ekipler, yavru köpeği bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarmayı başardı.

Sol arka bacağında yaralanan yavru köpeğe su verildi. Daha sonra ise tedavi ve kontrol amacıyla belediyenin veteriner ekiplerine teslim edildi.

Kurtarma operasyonunun ardından itfaiye ekipleri, özellikle gece saatlerinde ve serin havalarda sokak hayvanlarının araç motorlarına sığınabildiğini belirterek, sürücülere önemli uyarıda bulundu. Ekipler, araç çalıştırılmadan önce kaputa birkaç kez vurulması ve motor bölümünün kontrol edilmesinin olası can kayıplarını önleyebileceğini ifade etti.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı