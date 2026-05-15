Haberler

Otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Yenişehir'de bir otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 40 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı köpek tedavi altına alınırken, ekipler sürücülere araç çalıştırmadan önce motoru kontrol etme uyarısı yaptı.

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Barbaros Mahallesi 2150 Sokak'ta meydana geldi. Z.S. isimli vatandaş, aracını çalıştırdığı sırada motordan gelen farklı sesi fark etti. Kontağı kapatıp kaputu açan sürücü, motor bloğu arasına sıkışmış yavru köpeği görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yaklaşık 40 dakika süren titiz çalışma yürüttü. Aracın bazı parçalarını söken ekipler, yavru köpeği bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarmayı başardı.

Sol arka bacağında yaralanan yavru köpeğe su verildi. Daha sonra ise tedavi ve kontrol amacıyla belediyenin veteriner ekiplerine teslim edildi.

Kurtarma operasyonunun ardından itfaiye ekipleri, özellikle gece saatlerinde ve serin havalarda sokak hayvanlarının araç motorlarına sığınabildiğini belirterek, sürücülere önemli uyarıda bulundu. Ekipler, araç çalıştırılmadan önce kaputa birkaç kez vurulması ve motor bölümünün kontrol edilmesinin olası can kayıplarını önleyebileceğini ifade etti.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Yıllar sonra ortaya çıkan görüntü! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay

Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi

Bonservisi belirlendi! Bu parayı veren Livakovic'i alır
Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi

Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde yaptığına bakın
İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı