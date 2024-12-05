Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

 İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Mersin'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Ekiplerine Eğitim Verildi

Mersin'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Ekiplerine Eğitim Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele ekiplerine 'İlkyardım, İş Güvenliği ve Sivil Savunma' konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sonrası tatbikat yapılarak teorik bilgilerin pratikte uygulanabilirliği test edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele ekiplerine 'İlkyardım, İş Güvenliği ve Sivil Savunma" konularında eğitim verildi. Hem teorik, hem de uygulamalı bilgiler aktarılan eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğünde, çalışanlara yönelik bilgi ve bilinç seviyesini artırmak amacıyla kapsamlı eğitim programı düzenlendi. Eğitim kapsamında tüm personele, 'İlkyardım, İş Güvenliği ve Sivil Savunma' konularında hem teorik, hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. Programda, iş yerinde güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması, acil durumlarda doğru ve etkili müdahale yöntemleri ile olabilecek tehlikelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirler ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca ilkyardım eğitimi ile çalışanlara hayati durumlarda uygulanması gereken temel ilk yardım becerileri kazandırıldı.

Eğitimlerin ardından düzenlenen tatbikat ile teorik bilgilerin sahada uygulanabilirliği test edildi. Personelin aktif katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, acil durum senaryoları üzerinden ilerleyerek hem iş birliği, hem de kriz yönetimi konusunda pratik kazanmalarını sağladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
img

TSK takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
img

45 yaşında futbolu bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.