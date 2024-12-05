Mersin'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Ekiplerine Eğitim Verildi

Mersin'in Mut ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele ekiplerine 'İlkyardım, İş Güvenliği ve Sivil Savunma" konularında eğitim verildi. Hem teorik, hem de uygulamalı bilgiler aktarılan eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğünde, çalışanlara yönelik bilgi ve bilinç seviyesini artırmak amacıyla kapsamlı eğitim programı düzenlendi. Eğitim kapsamında tüm personele, 'İlkyardım, İş Güvenliği ve Sivil Savunma' konularında hem teorik, hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. Programda, iş yerinde güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması, acil durumlarda doğru ve etkili müdahale yöntemleri ile olabilecek tehlikelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirler ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca ilkyardım eğitimi ile çalışanlara hayati durumlarda uygulanması gereken temel ilk yardım becerileri kazandırıldı.

Eğitimlerin ardından düzenlenen tatbikat ile teorik bilgilerin sahada uygulanabilirliği test edildi. Personelin aktif katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, acil durum senaryoları üzerinden ilerleyerek hem iş birliği, hem de kriz yönetimi konusunda pratik kazanmalarını sağladı. - MERSİN