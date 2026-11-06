Mersin'de künefe satan 27 yaşındaki genç, 15 ülke gezip Ay ve Mars'ı hedefliyor

Mersin'de dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan künefecilik mesleğini sürdüren 27 yaşındaki genç, seyyar tezgahında kazandığı parayla dünyayı geziyor. Bugüne kadar 15 ülkeyi ziyaret eden genç, "Bütün ülkeleri gezdikten sonra tek hedefim Ay veya Marsa gitmek" dedi.

Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Deniz Renkli, ailesinden miras kalan künefecilik mesleğini sürdürürken kazandığı parayla dünya turu hayalini gerçekleştiriyor. Dedesinin başladığı, babasının devam ettirdiği mesleği üçüncü kuşak olarak sürdüren Renkli, sokak arasında kurduğu seyyar tezgahında künefe satarak geçimini sağlıyor. Mesleğinden elde ettiği kazancın bir bölümünü seyahatleri için biriktiren genç künefeci, yaklaşık 6 ayda bir farklı bir ülkeye giderek yeni kültürler tanıyor.Bugüne kadar Mısır, Hindistan, Kanada, Venezuela, Endonezya ve Balkanlar dahil 15 ülkeyi ziyaret eden Renkli, bir yandan Mersin'de künefe satmayı sürdürüyor. Seyahatlerini kendi emeğiyle kazandığı parayla finanse eden Renkli, ziyaret ettiği ülke sayısını artırmayı hedefliyor.

"Dedemden babama, babamdan bana kaldı"

Künefecilik mesleğinin ailesinde üç kuşaktır sürdürüldüğünü belirten Deniz Renkli, dedesinin ardından babasının da uzun yıllar aynı işi yaptığını söyledi. Yaklaşık 2 yıldır seyyar tezgahında künefe satarak mesleği devam ettirdiğini ifade eden Renkli, "Bu meslek dedemden kalma. Yıllar önce dedem yapıyordu, daha sonra babama bıraktı. Babam da 20 sene kadar yaptı ve daha sonra bana devretti. Şu anda yaklaşık 2 senedir ben yapıyorum" dedi.

"Künefe satarak yaklaşık 15 ülke gezdim"

Çocukluğundan beri dünyayı keşfetmenin ve farklı kültürleri tanımanın hayalini kurduğunu anlatan Renkli, künefe satarak kazandığı parayla bu hayalini gerçekleştirmeye başladığını belirtti. Bugüne kadar yaklaşık 15 ülkeyi ziyaret ettiğini söyleyen Renkli, "Benim küçüklükten beri bir hayalim vardı. Dünyayı, ülkeleri gezmek, farklı kültürler tanımak. Şu ana kadar ise yaklaşık 15 ülkeye gittim. Künefe satarak bu hayalimi gerçekleştirmeye devam ediyorum" diye konuştu.

"195 ülkeyi gezdikten sonra hedefim Ay veya Mars"

Dünya turunu tamamlamak için kendisine büyük bir hedef koyduğunu belirten Renkli, 195 ülkenin tamamını ziyaret ettikten sonra küçük ada ülkelerini de gezmeyi planladığını söyledi. Hayallerini dünyayla sınırlı tutmadığını ifade eden Renkli, "195 ülke var, hepsini gezeceğim. Ondan sonra küçük ada ülkelerini gezeceğim. Bakalım dünya nereye götürürse oraya giderim artık. Bütün ülkeleri gezdikten sonra tek hedefim aya gitmek olabilir, Marsa gitmek olabilir ve bunu künefe satarak yapacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı