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Mersin'de Kadına Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Mersin'de Kadına Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi
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Mersin'de 'Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşte, katılımcılar bando eşliğinde 'Kadına şiddete hayır' mesajı verdiler. Yürüyüş, Ulu Cami önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Mersin'de 'Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' çerçevesinde bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 'Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Ulu Cami önünden başladı. Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz ile çok sayıda kadının katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Atatürk Caddesi boyunca bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte 'Kadına şiddete hayır' yazılı pankartlar taşındı. Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir panoya boyalı ellerinin izini çıkardı ve turuncu balonlar uçurdu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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