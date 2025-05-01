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Mersin'de İlk Hac Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Mersin'de İlk Hac Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Tarsus İlçesi'nde düzenlenen uğurlama töreninde, hacı adayları dualarla kutsal topraklara yola çıktı. Törende haccın önemi vurgulandı ve hacı adaylarına bilgi verildi.

Mersin'in Tarsus İlçesinde ilk hac kafilesi, kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

İlçede bulunan Ulu Camii bahçesinde haç kafilesine uğurlama töreni düzenlendi. 17 hacı adayanın katıldığı törende imam hatip Mahmut Turan'ın Kur'an-ı Kerim okudu. İlahilerle devam eden programda Tarsus Vaizi Furkan Kulaz, hacı adaylarına yapmaları gerekenleri anlattı. Daha sonra söz alan ilçe müftüsü Murat Akçay, haccın farz ibadetlerinden biri olduğunu söyledi.

Hacı adaylardan Yusuf Kayan, "Maddi imkanı yerinde olanlar, hemen başvursunlar. Zaten hemen çıkmıyor. Bir süre beklemeleri gerekiyor. Ama hemen çıkanlar da oluyor. Bir an önce yazılsınlar. Çok heyecanlıyım. Ömrümde arzuladığım hacı olmaktı. Rabbim nasip etti. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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