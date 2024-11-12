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Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Toplantıları Gerçekleşti

Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Toplantıları Gerçekleşti
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Mersin'de Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında güvenlik, asayiş ve kamu yatırımları konularında koordinasyon toplantıları yapıldı. Toplantılarda gerçekleştirilen güvenlik operasyonları ve yakalamalar hakkında bilgiler verildi.

Mersin'de Asayiş, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantıları, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) yapıldı.

Toplantıda, kentte devam eden kamu yatırımları, birimlerde vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri, bunlara ilişkin iş ve işlemler, değişik başlıklarda sürdürülmekte olan ve planlanan projeler ele alındı, değerlendirmelerde bulunuldu.

Koordinasyon toplantısının ardından güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Mersin genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı.

Vali Pehlivan toplantı vesilesiyle yaptığı açıklamada, Mersin genelinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 4 - 10 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, toplam bin 126 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bilgisini verdi.

Aynı tarihler arasında dolandırıcılık 521, öldürme 6, terör 1, hırsızlık 58, cinsel suçlar 11 ve yağma suçundan 6 şahıs olmak üzere toplam 603 şahısın yakalandığını söyleyen Vali Pehlivan, bunun yanında il genelinde yapılan trafik denetimlerinde ise 73 bin 310 aracın kontrol edildiğini, denetimler sonucunda 493 aracın trafikten men edildiğini ve kusurlu bulunan 16 bin 544 araç ve sürücüsüne yasal işlem yapıldığını kaydetti.

Öte yandan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında da 168 narkotik olayı gerçekleştiği bilgisini aktaran Vali Pehlivan, 139 şahısın yakalanarak yasal işlem yapıldığını ve 20 şüphelinin tutuklandığını söyledi. Vali Pehlivan, bu çalışmalarda 3 bin 444 sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 102 gram bonzai, 3 kilo 553 gram metamfetamin ve 773 gram esrar maddesi ele geçirildiğini belirtti.

Vali Pehlivan başkanlığında yapılan toplantılara, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı ile Gamer Koordinatörü katıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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