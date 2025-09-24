Mersin'de Filistin Destekçileri 'Sumud Filosu'na Destek Gösterdi

Mersin'de bir araya gelen Filistin destekçisi grup, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na olan desteklerini dile getirdi.

Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesinde öğretmen Gülden Korkmaz'ın öncülüğünde kurulan, aralarında çeşitli meslek grupları, sivil toplum kuruluşları ve esnafın yer aldığı 'Sumud Filosu'nu Selamlıyoruz Komitesi' Taşucu Mahallesi'ndeki Barış Anıtı'nda buluştu. Grup, Türk ve Filistin bayrakları ve dövizlerle slogan attı. Çok sayıda katılımcı Gazze'ye, Küresel Sumud Filosu'na olan desteklerini dile getirdi. Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nda bulunanlar da görüntülü mesaj göndererek yolculukları hakkında bilgi verdi.

Konuşmacılardan Ümit Boyraz, " Gazze'de çocuklar öldürülürken dünyanın sessizliği utançtır. Gazze'de halk gözlerimizin önünde açıkta soykırıma maruz bırakılmamaktadır. Masum insanlar günlerdir bombaların, açlığın ve susuzluğun pençesinde yaşam mücadelesi veriyor. İnsanlığın vicdanı bu tablo karşısında kan ağlıyor" dedi.

Komite adına konuşan Gülden Korkmaz da, "Bizler burada, uzaktan da olsa, onların yanında olduğumuzu, kalbimizin ve vicdanımızın Gazze halkıyla, Sumud Filosuyla birlikte attığını ilan ediyoruz. Global Sumud Filosu Akdeniz'in mavi sularında ilerlerken aynı zamanda Gazze gibi bir Akdeniz şehri olan Mersin Taşucu'ndan sizleri selamlıyoruz. Sizlerle aynı denizi paylaşmak, aynı gökyüzüne bakmak bizim için bir umut, bir gururdur. Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıkan Sumud Filosu, sadece ekmek, ilaç ve yardım taşımıyor; aynı zamanda umut, dayanışma ve adalet taşıyor" dedi.

Korkmaz, 7 Ekim 2003 tarihinden itibaren Gazze'de 13 bin 500 öğrenci, 830 öğretmen, 190 akademisyen ve araştırmacının katledildiğini de sözlerine ekledi. - MERSİN