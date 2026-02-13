Haberler

Mersin'de Emekliler Yağmura Rağmen Sokaklara Çıktı: Sabredecek Halimiz, Dayanacak Takatimiz Kalmadı

Güncelleme:
Mersin'de emekliler, yoğun yağış altında hak talepleriyle sokaklarda eylem yaptı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, insanca yaşam koşulları için mücadele edeceklerini belirtti.

(MERSİN) - Mersin'de emekliler, yoğun yağışın altında eylem yaptı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, " Bizler kimseden sadaka istemiyoruz. Sabredecek halimiz, dayanacak takatimiz kalmadı. Hak edişimizi istiyoruz. Alana kadar da sokaklardan ayrılmayacağız" dedi.

Mersin'de şiddetli yağmura rağmen emekliler sokaklara çıktı. Yenişehir ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bir araya gelen emekliler adına konuşan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt şunları söyledi:

"Bu yaşımızda, bu yağmurda çamurda sokağa çıkıyorsak bir sebebi var. Kiralarımızı ödeyemediğimiz yerde bize 'susun', 'evinizde oturun' diyorlar. Bizim aldığımız maaş kiraya yetmiyorsa, köşe başlarında çay simit satmak zorunda kalırsak, inşaatlarda gece bekçiliği yapmak zorunda kalırsak, bizler, emeklilerin sesi sendikacılar olarak evde oturma şansımız yok. Bizler emeklilerin sesini duyurana kadar durmayacağız. Umarım iktidar emeklilerin sesini duyar ve insanca yaşam koşullarını sağlarlar."

Emeklilik sisteminde köklü değişiklik hazırlığında olduğunu duyurup nabız yokluyorlar. Neymiş köklü değişiklik? Bundan sonra aylık esasına göre değil, hane gelirine göre ihtiyaç odaklı gelir bağlanması sistemine geçiş çalışması yapıyorlarmış. Emeklilerin yararına gibi görünen bu anlatı başka bir tuzak barındırıyor. Bu, emekliliği sosyal hak olmaktan çıkarıp muhtaçlığa göre yardım sistemine geçiştir. Kabul etmiyoruz. Tekrar ediyoruz, emekli gariban, biçare, dilsiz, ne verilirse ona razı olacak zavallı değildir. Şimdi bu emekliden aldıklarınızın üzerine oturup onu yek ekmeğe muhtaç duruma getiremezsiniz. Hem böyle bir hakkınız yok hem de biz buna izin vermeyeceğiz. Bizler kimseden sadaka istemiyoruz. Sabredecek halimiz, dayanacak takatimiz kalmadı. Hak edişimizi istiyoruz. Alana kadar da sokaklardan ayrılmayacağız."

Kaynak: ANKA / Yerel
