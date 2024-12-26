Mersin'de Dezavantajlı Çocuklar İçin Sünnet Konvoyu Düzenlendi

Mersin'de sünnet ettirilen dezavantajlı çocuklar için konvoy düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan'ın makam aracı Togg ile katıldığı konvoyda çocuklar emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerine ait araçlarla şehir turu attı.

Mersin Valiliği himayesinde Vakıflar Adana Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların destekleriyle dezavantajlı çocuklar için sünnet töreni gerçekleştirildi. Sünnet ettirilen çocuklar için konvoy düzenlendi. Konvoy öncesi sahildeki valilik makamında çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Pehlivan, ailelerle sohbet ederek, çocuklara bisiklet hediye etti. Daha sonra çocukların katılımıyla Suphi Öner Öğretmenevi'ne kadar konvoy düzenlendi. Eşi Yıldız Pehlivan ile makam aracı Togg'a çoçukları bindiren Vali Pehlivan'a, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerine bağlı araçlar da eşlik etti. Balonlanla süslenmiş araçlarla konvoy eşliğinde öğretmenevine kadar giden çocuklar, burada düzenlenen etkinlikte eğlendi.

"Bugün itibariyle 20 çocuğun sünneti gerçekleştirildi"

Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin Valiliği himayesinde Vakıflar Adana Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların destekleriyle sünnet töreni gerçekleştirdiklerini söyledi. Her yıl yaptıkları bu etkinliği bu yıl biraz daha renklendirip çeşitlendirmeye çalıştıklarını belirten Pehlivan, "Amacımız çocuklarımızı mutlu etmek, çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onların memnun olmasını sağlamak. Özellikle de yetim çocuklarımız, dezavantajlı çocuklarımız; onlar devletimizin bize ve milletimize emanettir. Bugün bu sünnet töreni vesilesiyle çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmekten hakikaten hep birlikte çok mutlu olduk" dedi.

Etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür eden Pehlivan, "Bugün itibariyle 20 çocuğun sünneti gerçekleştirildi. Ama hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın destekleriyle hem de gene Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün destekleriyle yıl içinde; yani 2024 içerisinde yaklaşık 100 çocuğun sünneti gerçekleştirilmiş oldu" diye konuştu.

Çocuklar için animasyon gösterileri sunulan ve oyunlar oynanan etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli de katıldı. - MERSİN