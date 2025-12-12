Haberler

Anamur'da 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi devam ediyor

Anamur'da 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi, aile bağlarını güçlendirmek için eğitimler düzenliyor. Ebeveynlere ve kursiyerlere yönelik seminerler ile sağlıklı iletişim ve aile ahlakı konuları işleniyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yürütülen 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi kapsamında aile eğitimleri aralıksız sürüyor. Proje ile aile bağlarının güçlendirilmesi, sorunlara karşı önleyici yaklaşım kazandırılması ve sağlıklı iletişim kültürünün oluşturulması hedefleniyor.

Proje dahilinde hem 4-6 yaş grubu öğrencilerin velilerine hem de İhtiyaç Odaklı Kur'an Kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik seminerler gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde ebeveynlerin çocuklara değer aktarımındaki rolü ve aile ahlakı konuları ADRB vaizi tarafından ele alınıyor.

Aile içi iletişim ve mahremiyet eğitimleri ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında Psikolog Özlem Arı ve Psikolog Ebru Gündoğdu tarafından veriliyor. Programlarda aile bireylerinin sorumluluk bilinci, iletişim yöntemleri ve mahremiyet kültürünün temelleri işleniyor.

Kur'an kursu öğreticilerine hitap eden ADRB Sorumlusu Fatma Güvercin, evliliğin yalnızca bir birliktelik olmadığını; ibadet, sadakat, paylaşma, neslin devamı ve huzurun tesisi gibi çok yönlü bir kavram olduğunu söyledi. Güvercin, bu değerler üzerine kurulan aile hayatının hem dünya hem ahiret mutluluğuna vesile olacağını kaydetti.

"Aile, tolumun ayakta tutulması gereken en önemli kalesidir"

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da Diyanet İşleri Başkanlığının ailelerin kurulması, korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti. Fidan, "Manevi değerlere dayalı sağlıklı bir aile yapısı oluşturmak temel hedefimizdir. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi, aile içi bilinç ve dayanışmaya önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

Müftü Fidan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Toplumun ayakta tutulması gereken en önemli kalelerinden biri ailedir. Bu kalenin burçları yıkıldığında toplum derin yaralar alır. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 439 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı

Düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt

Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt
title