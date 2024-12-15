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Mersin'de 40 Muhtar Kayyum Atamasını Protesto Ederek Dernek Kurdu

Mersin'de 40 Muhtar Kayyum Atamasını Protesto Ederek Dernek Kurdu
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Mersin'in Mut ilçesinde 40 muhtar, Türkiye Muhtarlar Federasyonu'na kayyum atanmasını protesto ederek, Mut Muhtarlar Derneği'ni kurdu. Dernek Başkanı Mehmet Şahin, mevcut durumun etik olmadığını belirtti.

Mersin'in Mut İlçesinde Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mut Şubesine üye 40 muhtar, şubeye kayyum atanmasını protesto ederek istifa edip dernek kurdu.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mut Şubesine kayyum atanması sonucu 102 muhtarın olduğu Mut ilçesinde 40 muhtar Türkiye Muhtarlar Federasyonu'ndan istifa etti. İstifadan sonra Mut Muhtarlar Derneği kuruldu.

Dernek Başkanı Muhtar Mehmet Şahin, "İki ay önce muhtarlarımızın seçim talebi üzerine dört muhtar arkadaşımız aday olduğunu duyurdu. Mevcut Mut Şube Başkanı Recep Şekere seçim talep ettiğimizi bildirdik. Biraz gecikmeli de olsa seçim kararı alındı. 22 Kasım 2024 tarihinde Mut şube karar defterine işlenen seçim kararı aynı zamanda şube mesaj sistemi üzerinden tüm muhtarlarımıza duyurulmasına rağmen, Kesikköprü Mahalle Muhtarı Muzaffer Arslan muhtarlardan bir kaç gün önce seçim kararı alacağız diyerek toplamış olduğu imzalar ile birlikte Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanına giderek 24 Kasımda kendisini başkan ve en az dört tanesi üye dahi olmayan listesini yönetim olarak hukuka aykırı bir şekilde atama yaptırmıştır" dedi.

Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi Kamuoyuna soruyorum seçim kararı alınmış bir STK ya atama yapmak ne kadar etik. Yapılan atama kararında seçim için görevlendirme ibaresi yok. Defalarca hem federasyon başkanını hem de atama yapılan arkadaşı uyarmamıza rağmen ilçemiz muhtarları adına hiçbir adım atılmaması bizleri Mut Muhtarları Derneğini kurmaya mecbur bırakmıştır. Muhtarlarımız ile birlikte almış olduğumuz karar doğrultusunda Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mut Şubesinden 40 muhtar toplu olarak istifa ederek yolumuza resmi başvurumuzu yapmış olduğumuz Mut Muhtarlar Derneği ile devam etme kararı aldık. Yapmış olduğumuz tüzük çalışmaları ile önce muhtarlarımıza, ilçemize faydalı bir STK olacağımızı demokrasi, adalet, eşitlik ilkelerinin ışığında şeffaf bir yapı olacağımızı kamuoyuna saygı ile arz ederiz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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