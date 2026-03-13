Mersin'de 16 Yaşındaki Hiranur Aygar Cinayeti Davasında Sanıkların Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi

(MERSİN) - Mersin'de erkek arkadaşları tarafından ruhsatsız silahla vurularak öldürülen Hiranur Aygar'ın (16) ölümüyle ilgili davanın üçüncü duruşması Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

Duruşmaya Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Başkan Yardımcısı Kazım Yüksel, Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Yeral, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Duygu Akat Özkale, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyesi Hatice Us, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Mersin Kadın Dayanışma Komitesi gönüllü Avukatı Derya Demir, dernek temsilcileri, Mersin Kadın Dayanışma Komitesi ve Hiranur'un ailesi ve arkadaşları katıldı.

Sanıklar Hüseyin Arda Ş. (19), Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20) tutuklu bulundukları cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların dinlenmesiyle başlayan duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Duruşma 24 Nisan'a ertelendi.

"Bu davanın peşini bırakmayacağız"

Duruşma sonrası Mersin Adliyesi bahçesinde yapılan basın açıklamasında konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Mersin Kadın Dayanışma Komitesi gönüllü avukatı Derya Demir, şunları söyledi:

"Hiranur için adalet arayışımız çok önemli çünkü 16 yaşındaki kız çocuğumuz öldürüldü; bu üç sanık da sürekli gerçeğe aykırı beyanlarla suçun üstünü örtmeye çalışmaya, kaza süsü vermeye devam ediyorlar. Sanıklardan Hüseyin'in uyuşturucu ticareti yaptığı, tüm dosya kapsamında yer alıyor. Hiranur'un ailesi de bizler de en başından beri Hiranur'un bir çete tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerine duruyoruz. Maalesef savcılık ve soruşturma aşamasında hiçbir delilin toplanmaması, hiçbir araştırmanın yapılmaması, mahkeme heyetini de bizi de çok zor durumda bıraktı. Çünkü biz sıfırdan delil toplamaya çalışıyoruz. 31 Ağustos 2025 tarihinde olan cinayetin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala deliller tam olarak toplanmış değil. Hala suçun nasıl işlendiğine dair büyük şüpheler devam ediyor. Dolayısıyla bu soruşturma makamlarının eksikliğinin cezasını aslında adalet arayışında olan bizler ve aileler çekiyor. Bu dosyanın peşini bırakmaya hiç niyetimiz yok. 24 Nisan'da olacak duruşmaya yine kamuoyunun çok desteğine ihtiyacımız var. Tüm çocukların yanında olmaya devam edeceğiz."

"Hiranur'un ölümüyle ilgili bu yargılamada büyük eksikler var"

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Duygu Akat Özkale, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın davasında adaletin tecellisi için burada olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Hiranur için adalet, çocuklar için güvenli gelecek. Mersin Barosu olarak katılma talebimiz mahkemece kabul edilmedi. Ancak biz, çocukların üstün yararını korumak adına gözlemci sıfatıyla davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Hiranur'un ölümüyle ilgili bu yargılamada büyük eksikler vardır. Temel deliller dosyaya tam olarak girmemiştir. Soruşturma tamamlanmadan kovuşturma aşamasına geçilmiştir. Eksik delillerle yürütülen bir yargılama, adaletin yerini bulmasını engeller. Unutulmamalıdır ki devletin en temel görevi, çocukların en kutsal hakkı olan yaşam hakkını koşulsuz korumaktır. Çocuk koruma sistemi, sadece suç işlendikten sonra devreye giren bir mekanizma değildir. Devletin asıl sorumluluğu, bireysel silahlanmaya karşı durmak ve önleyici tedbirleri alarak çocuklarımızı yaşatmaktır. Çocukların yaşam hakkını önemsemeyen hiçbir sistem adil değildir. Hiranur için adalet sağlanana kadar buradayız. Tüm çocuklarımız için güvenli bir gelecek istiyoruz. Mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

"Daha bir dosyanın yargılaması devam ederken bir başka kadının katledildiğini biliyoruz"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyesi Hatice US da "Kadın hakkı ve çocuk hakkı, insan hakkıdır. İlk bağlamda soruşturma aşamasında bu tür mağdurların bulunduğu tüm dosyaların özenle ve titizlikle soruşturma aşamasına geçilip, yargılama aşamasında mağdur ve suçtan zarar görme ihtimaline binaen bu konuda görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile derneklerin duruşmaya müdahillik talebinin kabulüne karar verilmesi gerekmektedir. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha bir dosyanın yargılaması devam ederken, bir başka kadının katledildiğini biliyoruz. Biz tüm dosyalarda kadınların ve çocukların yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Adalet yerini bulana kadar bu davayı takip edeceğiz"

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi olarak Hiranur dosyasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Duruşmaya müdahil olma talebimiz her ne kadar mahkeme heyeti tarafından kabul edilmediyse de çocuk hakları ve kadın hakları merkezlerimiz dosyayı gözlemci sıfatıyla takip etmeye devam edecektir. Çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet olaylarında adalet yerini bulana kadar dosyaların takipçisi olacağımızı, üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" diye konuştu.

