Mersin Büyükşehir Personelinden Doğa ve İklim İçin Farkındalık Tırmanışı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve MESKİ'nin gönüllü personelinden oluşan bir ekip, Türkiye Çevre Haftası etkinliklerini 'Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Farkındalık Tırmanışı' ile tamamladı. Gönüllü personelden oluşan grup, iklim değişikliği, buzulların erimesi ve tahrip olan ekosisteme dikkat çekmek adına Karagöl–Çiniligöl'e ulaşmak için Bolkar Dağları'na tırmandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve MESKİ'nin gönüllü personelinden oluşan bir ekip, iklim değişikliği, buzulların erimesi ve tahrip olan ekosisteme dikkat çekmek amacıyla 2 bin 600 metre rakımda yer alan Karagöl–Çiniligöl'e ulaşmak için Bolkar Dağları'na tırmandı. 8 kişiden oluşan ekip, tırmanışı yaklaşık 2 saatte gerçekleştirdi. Ekip aynı zamanda doğaya bırakılan çöpleri de toplayarak, geri dönüşüme kazandırdı.

"BİREYSEL OLARAK BAZI FARKINDALIK VE ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde Çevre Yüksek Mühendisi olarak görev yapan Zeki Altun, tırmanışın farkındalık oluşturmak adına yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız iklim değişikliği ve küresel ısınmaya vurgu sağlamak. Gerçekleştirdiğimiz faaliyet kapsamında ilimizin yüksek tepelerine tırmanarak yaz sezonunda dahi bulunan kar yapısını görüntüleyebilmek. Bilindiği üzere son zamanlarda sanayi devrimi ile beraber artan sıcaklıkla beraber dünyanın enerji dengesi bozulmuş bu da küresel ısınmaya sebep olmuştur. Artan emisyonlar sebebiyle sıcaklık her geçen gün artıyor. Küresel ısınmanın artmasıyla beraber en önemli vurgu ise buzulların erimesidir. Yapılan akademik bir çalışmaya istinaden bugüne kadar artan 1.5 santigrat derecelik artışla beraber 2049 senesinde tüm buzulların eriyeceği ön görülmektedir. Bizim de vatandaşlar olarak dünyamıza, çevremize sahip çıkabilmek adına bireysel olarak bazı farkındalık ve alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra önemli sanayi tesislerinin emisyon salınımlarını kontrol ederek hassasiyeti artırması gerekiyor. Geleceğimiz ve çocuklarımız için en önemli mirasın temiz bir çevre olduğunu unutmamalıyız."

ANKA / Yerel