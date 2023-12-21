Mersin Büyükşehir'in Çevre ve Denizler İçin Desteği Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ufuk Avrupa Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu’nun temiz denizler ve okyanuslarla ilgili hedeflerinin desteklenmesine yönelik ‘Türkiye, Akdeniz Hub’ının Kurulması Çalıştayı’nda yer aldı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öncülüğünde yapılan çalıştayda; Akdeniz’deki kirliliklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için yol haritası üzerine fikir alış verişinde bulunuldu. Paydaşlarla birlikte kısa, orta ve uzun vadede yapılabileceklerin, alınabilecek önlemlerin ve taahhütlerin konuşulduğu çalıştayda, iyi uygulamalar üzerinden çözüm önerileri tartışıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ufuk Avrupa Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu'nun temiz denizler ve okyanuslarla ilgili hedeflerinin desteklenmesine yönelik 'Türkiye, Akdeniz Hub'ının Kurulması Çalıştayı'nda yer aldı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öncülüğünde yapılan çalıştayda; Akdeniz'deki kirliliklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için yol haritası üzerine fikir alış verişinde bulunuldu. Paydaşlarla birlikte kısa, orta ve uzun vadede yapılabileceklerin, alınabilecek önlemlerin ve taahhütlerin konuşulduğu çalıştayda, iyi uygulamalar üzerinden çözüm önerileri tartışıldı.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öncülüğünde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Ekonomi Platformu'nun da iş birliğinde yapılan çalıştayda, Akdeniz'deki kirliliklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için yapılabilecekler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

TEMİZ DENİZLER VE TEMİZ AKDENİZ HEDEFİNE YÖNELİK ADIMLAR KONUŞULDU

MTSO Toplantı Salonu'nda yapılan çalıştaya, ODTÜ DBE Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ve kent paydaşlarının temsilcileri katıldı.

Okyanusların, denizlerin ve suların kirlenmesini önleme ve ortadan kaldırmanın ana amaçlar arasında yer aldığı çalıştayda, temiz denizlerle ilgili ulusal ve uluslararası uygulamalar paylaşıldı. Akdeniz'de kirliliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılması hedefine yönelik engeller, aksiyonlar ve öncelikli adımlar konusunda görüş alışverişinin de yapıldığı çalıştayda, Dr. Bülent Halisdemir, 'Atıksız şehirler ve temiz denizler: Mersin Örneği' konu başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

DR. HALİSDEMİR: "MERSİN'DE DENİZLE İLGİLİ YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİK"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, çalıştayda Büyükşehir Belediyesi olarak atıksız bir kent ve temiz bir deniz için yaptıkları çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Halisdemir, çalıştayın ana konusunu ve amaçlarını şu sözlerle özetledi:

"Bu Ufuk Avrupa Misyon Okyanuslar'ın temiz denizler hedeflerine yönelik bölgemiz aktörleri ile gelecek adımları görüşmeye yönelik çalıştay. Özellikle Akdeniz'de okyanus ve suların sağlıklı hale getirilmesi, kirliliğe karşı dirençli hale gelmesi ve kirleticilerin minimuma indirilmesi, önlenmesi, kaynakta korunması için, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü hocalarımızın katkıları ile yürütülen BlueMissionMed projesi kapsamında atıksız ve temiz denizler için 'Türkiye, Akdeniz Hub'ı Kurma' çalıştayını gerçekleştiriyoruz. Çalıştayda Avrupa Birliği delegasyonundan, TÜBİTAK'tan, çeşitli üniversitelerden, kurum ve kuruluşlardan çok değerli araştırmacıların ve yöneticiler temiz denizlere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalı içeren sunumları oldu. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, atıksız bir kent oluşumu noktasında Mersin'de denizle ilgili yaptığımız çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Bizim bu işin neresinde olduğumuzdan, ne tür teknolojik yenilikleri kullandığımızdan, projelerimizden ve bundan sonra yapacaklarımızdan bahsettik."

"AMACIMIZ TEMİZ BİR AKDENİZ, KİRLETİLMEMİŞ BİR AKDENİZ"

En son gerçekleştirdikleri Temiz Akdeniz Projesi'nin detaylarını da katılımcılarla paylaştıklarını belirten Halisdemir, "Amacımız temiz bir Akdeniz. Mersin'in Akdeniz'e küs olan bir şehir olmaması; her yerinden, her noktasından vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir Akdeniz'i elde etmek için bugün burada bir çalıştay düzenleniyor. Buradan çıkan sonuçlar gerek yerel, gerek ulusal, gerekse de uluslararası alanlarda çözüm önerileriyle birlikte yayınlanacak. Bir sonraki aşamada da uygulamalara geçeceğiz" diye konuştu.

PROF. SALİHOĞLU: "SORUNLARA HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETMEYİ AMAÇLIYORUZ"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, çalıştayda ana odağın Akdeniz kıyılarında olan kirlilik ve bu kirliliğin ortadan nasıl kaldırabileceği olduğunu söyleyerek, "Zaten Büyükşehir Belediyemiz ile uzun süredir çeşitli çalışmalar yürütüyorduk. Örneğin, Temiz Akdeniz gibi başlattığımız bir program var. Bugün de bir Akdeniz hub'ı kuruyoruz. Yani kirlilikle mücadeleye yönelik bir hub kuruyoruz ve bu hub altında Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere birçok paydaşı buluşturuyoruz. Tüm paydaşlar bugün bu hub altında yer alıyor ve buradaki ana amacımız çözümlere odaklanmak. Bugüne kadar sorunları çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Ama bundan sonra hızla nasıl çözüm ortaya koyabiliriz, bunlara da odaklanmak amacındayız" dedi.

"SAĞLIKLI BİR DENİZ EKOSİSTEMİNE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyeceklerini de sözlerine ekleyen Prof. Salihoğlu, "Öncelikle bir durum tespiti yaptık. Bundan sonraki oturumlarda da çözümlere yönelik herkes nasıl görev alabilir, ne tür taahhütlerde bulunabilir, bunları toparlayıp ilerlemeyi hedefliyoruz. Bizim hem kısa vadeli, hem orta vadeli planlarımız olacak. Çünkü süreç uzun bir süreç. Yani bu denizlerin temizlenmesi kısa vadede olmuyor maalesef. Ama bazı kısa vadeli önlemlerle, 1-2 yıl içinde daha iyi bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Uzun vadede çok daha sağlıklı bir deniz ekosistemine ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.