Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Özel Parti Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Birimi ekipleri, yaş almış vatandaşları evlerinden alarak '2024'e Merhaba Partisi'nde buluşturdu. Etkinlikte yaş almış vatandaşlara yeni yıl hediyeleri de verildi.

Mersin'de 65 yaş üzeri vatandaşlar için hizmetlerini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal etkinliklerden sağlık hizmetlerine, ulaşımdan barınma ve gıdaya kadar pek çok alanda yaş almış vatandaşlar için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar bünyesinde yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik '2024'e Merhaba Partisi' düzenlendi.

"Biz de mutluyuz onlar da mutlu"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Biriminden Nilhan Tanır, "65 yaş üstü ve evde tek yaşayan vatandaşlarımız için parti düzenlendik. '2024'e Merhaba' partisi ile evde yalnız yaşayan, dışarı çıkamayan vatandaşların sosyalleşmeleri ve onları mutlu etmek için onlara bir gün hazırladık. Yemek, pasta ve eğlence var" dedi. Evde yalnız yaşayan vatandaşlarla her gün iletişim kurduklarından da söz eden Tanır, "İyiler mi, değiller mi, ihtiyaçları var mı, yok mu, hastalar mı diye günlük rutin olarak sohbet ediyoruz. Onlara her gün manevi evlat oluyoruz" diye konuştu.

Etkinliklerin öncesinde vatandaşları arayarak bilgi verdiklerinden kaydeden Tanır, "Vatandaşlarımızı evden alıp etkinlik alanına getiriyoruz. Dönüşte de evlerine geri bırakıyoruz. Vatandaşlar daha sık ve daha fazla etkinlik yapmamızı, onlarla daha çok zaman geçirmemizi istiyorlar. Ayrıca onlar birbirleri ile de zaman geçirmek istiyor. Artık bizim manevi ailemiz gibi oldular. Her gün onlarla görüşüyoruz, sohbet ediyoruz. Yaşamlarını artık az çok biz de biliyoruz, onlar da bizsiz yapamıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşlarımızın hem ailesi, hem komşusu, hem de arkadaşıyız"

Vatandaşların da verilen hizmetler dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini ilettiğini aktaran Tanır, "Onları kesinlikle yalnız bırakmamalıyız. Her birinin çocuğu uzakta olabiliyor, komşusu olmayabiliyor. Biz o eksikliği gidererek, onlara arkadaşlık ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan ve yaş almış vatandaşlarımızın hem ailesi, hem komşusu, hem de arkadaşıyız. Biz de mutluyuz onlar da mutlu" dedi.

"Bizi gençleştiriyorsunuz"

Partiden çok keyif aldığını söyleyen Latife Seyrek, "Arkadaşlarımla birlikte geldik. Her etkinliğe de geliyoruz. Çok tatlı, ilgili ve alakadarlar. Bizim gibi yaşlılarla ilgileniyorlar ya onu çok seviyorum" dedi. Tek başına yola çıkamadığını ancak Mersin Büyükşehir Belediyesinin kendisini evinden alıp evine kadar bıraktıklarını kaydeden Seyrek, "Mezitli'den burayı bilemediğim için sık sık gelemiyorum. İsterim ki sık sık buraya geleyim. Mezitli'de de emekli evi açılacak yakın zamanda. Benim evime de yakın. Çok mutlu oldum, umarım orada oyunlar oynama şansımız olur. Bir de müzik söyleyelim, çay içelim, bundan daha güzel bir şey olamaz. Belediyemiz harika, daha ne olsun, bizi gençleştiriyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Vahap Seçer geldi geleli bu hizmetleri görüyoruz"

Yaşlı Destek Biriminde çalışanların kendisinin evladı gibi olduğunu söyleyen Hüseyin Güler ise "Bizi gelip evimizden alıyorlar, getiriyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Çok iyi hizmetler veriyorlar. Ben 77 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Vahap Seçer geldi geleli bu hizmetleri görüyoruz ve kendisinden çok memnunuz" diye konuştu. Katılmak isteyen diğer vatandaşlara da seslenen Güler, "İnsanların arasında hem kaynaşıyoruz hem tanışıyoruz hem anlaşıyoruz. Yani bu büyük bir yardımlaşma, devamlı tercih ederim. Evin önünde emekli evi var, oraya da gidiyoruz. Çok güzel bir hizmet, çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz, konu komşuyla tanışıyoruz. Başkanımızdan çok çok memnunuz" ifadelerini kullandı. - MERSİN