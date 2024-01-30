Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına hizmetlerini artırıyor

Bünyesinde bulunan Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü aracılığıyla Bozyazı, Silifke ve Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde, Mersin'in sokaklarında yaşayan patili dostlara hizmet veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, her geçen yıl hizmet kalitesini ve alanını artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bakımevi'nde bulunan alanında uzman personeli ile 2023 yılında da binlerce sahipsiz dosta el uzatan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında hayata geçireceği yeni projelerle, hizmet kalitesini ve alanını daha da artırmayı planlıyor.

Bakım Evleri'ndeki can dostları sağlıklı ve konforlu bir şekilde misafir etmeyi sürdüren Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü'nün sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği hizmetleri; başıboş, hasta, yaralı olan kedi ve köpeklerin toplanarak tedavi edilmesi, kısırlaştırma, sahiplendirme ve mama desteği oluşturuyor. Her yıl kısırlaştırma yaptığı, tedavi ettiği ve aşı uyguladığı hayvan sayısı ile dağıttığı mama miktarını artıran ekipler, patili dostların Mersin'de sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşaması için çalışıyor.

YIKILMAZ: "2023 YILINDA 6 BİN CİVARINDA KISIRLAŞTIRMA SAYIMIZ VAR"

2023 yılında verdikleri hizmetlerin detaylarını paylaşan Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, "2023 yılında 6 bin civarında bir kısırlaştırma sayımız var. 7 bin 200 civarında kedi ve köpeğe kuduz ve karma aşısı yaptık. 843 hayvanımızın sahiplendirilmesini sağlayarak, sıcak yuvalarına kavuşturduk. Beslenme odakları oluşturarak, yerel hayvan koruma görevlileri ve derneklerle birlikte kedi ve köpeklerin beslenme işlemlerini gerçekleştirdik. 2 yıldan bu yana özellikle kedileri besleyen yerel hayvan koruma görevlerine vermiş olduğumuz mama miktarını belirlerken; gerek belediyeye ait bakımevlerinde, gerekse de özel kliniklerde yapılan kısırlaştırma sayılarını dikkate alıyoruz. 3 yıl öncesinde 800, geçtiğimiz yıl 1800, bu yıl ise yüzde 50 artış olarak 2 bin 800 adet kedimizi kısırlaştırdık. Bu da yaklaşık yüzde 50'lik bir artışın olduğunu gösteriyor" dedi.

"TEKNİK EKİP, EKİPMAN VE ARAÇ SAYISINDA ARTIŞA GİTTİK"

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için ciddi miktarda mama desteği verdiklerini de kaydeden Yıkılmaz, "Geçtiğimiz yıl 145 ton civarında kuru mama kullanmıştık. Bu yıl 174 ton civarında kullandık. Burada da ciddi bir artış var. Belediyenin bütçesi doğrultusunda elimizden geldiğince bu işe katkı sunduk" diye konuştu.

Yıkılmaz, teknik ekip ile araç sayılarında da artışa gittiklerini sözlerine ekleyerek, hizmet kalitesini daha çok artırdıklarını kaydetti. Yıkılmaz, 1 olan ambulans sayısını 5'e, 7 olan tekniker sayısını 15'e, 10 olan veteriner hekim sayısını ise 12'ye çıkardıklarını hatırlattı. 2019 yılında yaptıkları çalıştayda aldıkları kararların ne noktada olduğunu görmek adına, 2023 yılında da çalıştay yaptıklarını söyleyen Yıkılmaz, kentin paydaşlarının görüşlerini de aldıklarını belirtti. Yıkılmaz, sorun ve çözüm önerilerini yeniden belirlediklerini söyleyerek, talepler doğrultusunda bazı yenilikler yapacaklarını söyledi.

"BU YIL KOMPOST MAMA ÜRETİMİNE DE BAŞLAYACAĞIZ"

2024 yılında önemli bir projeyi hayata geçirerek, kompost mama üretimine geçeceklerini belirten Yıkılmaz, bakımevlerine gelen artık yemekleri bozulmadan mamaya çevireceklerini söyledi. Yıkılmaz, "Bu yıl kompost mama üretimine başlayacağız ve bunun ihalesini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl içerisinde kırıcı ünitesi, kompost makinesi, kurutma makinesi ve pelet makinesinden oluşan bir ünitenin alımını gerçekleştireceğiz. Böylece Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevindeki köpeklerin beslenmesinde kullanmış olduğumuz yemek miktarının yaklaşık yüzde 50'lik kısmını, bu üniteden faydalanarak sağlayacağız" diye konuştu.

"MERSİN VETERİNER HEKİMLERİ ODASI İLE ORTAK BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

2024 yılı için yapmayı planladıkları bir diğer projenin de Mersin Veteriner Hekimleri Odası ile hayata geçeceğini belirten Yıkılmaz, "Biz her ne kadar bakımevlerinde kedi ve köpeklere yönelik hizmet sunsak da, özellikle akşam ve gece saatlerinde ve özellikle yaz mevsimindeki trafik yoğunluğundan kaynaklı yaşanan kazalarda çok sayıda kedi ve köpeğimiz maalesef yaralanmakta ve hatta birçoğu da olay yerinde hayatını kaybetmekte. Burada kedi ve köpeklerimize daha erken müdahale sağlayabilmek için, Mersin Veteriner Hekimler Odası aracılığıyla özel veteriner kliniklerinden acil müdahale desteği alacağız" dedi.