Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Ülkece, Dünyaca Nice Huzurlu, Mutlu, Barış, Kardeşlik Dolu Bayramlar Diliyorum

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit aileleri ile bayramlaşan Seçer, "Ülkece, dünyaca nice huzurlu, mutlu, barış, kardeşlik dolu bayramlar diliyorum. Bugün şehitliğimizde şehitlerimizi yad ediyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti ve şehit aileleri ile bayramlaştı. Şehit mezarlarına karanfiller bırakarak, şehit aileleri ile tek tek bayramlaştı.

"BAYRAMIN HUZURLU GEÇMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"

Başkan Seçer, tüm vatandaşların Ramazan bayramını kutlayarak, şunları söyledi:

"Ülkece, dünyaca nice huzurlu, mutlu, barış, kardeşlik dolu bayramlar diliyorum. Bugün şehitliğimizde şehitlerimizi yad ediyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun. Toprağı bol olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu ülke uğruna canlarını veren yiğitlerimiz; burada şehit ailelerimizle beraber onların bayramını kutlamaya geldik. Mersin'imizde bayramın huzurlu geçmesi için belediye olarak da her türlü tedbirimizi aldık. İlgili dairelerimiz görev başında. 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bayram dolayısıyla ailelerini görmek için şehir dışından da çok sayıda hemşehrimizin geleceğini düşünerek, kalabalık, yoğun bir bayram geçireceğimizi görüyorum. Hava da gayet güzel. İnşallah hep beraber huzur içerisinde, mutlu bir bayram geçiririz. Bu vesile ile tekrar tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum."

Bayramlaşma kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı.