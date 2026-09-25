Haberler

Mersin Bozyazı'da okul güvenliği toplantısı Topsakaloğlu başkanlığında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Bozyazı'da okul güvenliği toplantısı Topsakaloğlu başkanlığında yapıldı
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde okul ve çevresi güvenliği için toplantı düzenlendi. Kaymakam Dr. Tuncay Topsakaloğlu başkanlığındaki toplantıda alınan tedbirler değerlendirildi, kurumlar arası iş birliği ve ilave çalışmalar görüşüldü.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Dr. Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya güvenlik birimlerinin amirleri, kurum ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda, ilçedeki okul ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri değerlendirilirken, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, karşılaşılabilecek risklerin önlenmesi ve öğrencilerin huzur içerisinde eğitim almalarının sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, eğitim-öğretim döneminin güvenli ve huzurlu bir şekilde sürdürülebilmesi için alınacak ilave tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı

Veliaht Prens teyakkuza geçti! Türkiye ve Pakistan'a acil kodlu çağrı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, 'acil çağrı' sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

"Acil çağrı" sonrası Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor
Adana'da galericiler sitesinde 110 milyon liralık vurgun! 25 esnafa karşılıksız çek verip ortadan kayboldu

"Çek sağlam, kale gibi" dediler! 25 galerici aynı tuzağa düştü
Erling Haaland yine şov yaptı, Norveç 3 puanı kaptı

Bu adam gerçekten de durdurulamıyor!
Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyona arkadan çarptı! Ön koltuktaki yolcu kurtarılamadı
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi

Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Pür dikkat dinledi
Efkan Ala'dan Netanyahu'ya sert yanıt: Bölgeyi kan gölüne çevirenlerin hezeyanları...

Netanyahu’nun küstah sözlerine Ankara’dan anında cevap: Hezeyan
İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...