'Merkezefendi Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' Başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından dördüncü kez düzenlenecek ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’ 28 Nisan Cuma günü başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Her seferinde büyük mutluluk ve heyecan duyduğumuz festivalimiz üç gün boyunca hemşehrilerimiz ile olacak” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından dördüncü kez düzenlenecek 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' 28 Nisan Cuma günü başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her seferinde büyük mutluluk ve heyecan duyduğumuz festivalimiz üç gün boyunca hemşehrilerimiz ile olacak" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcilerin yanında olmaya ve onlar için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede daha önce üç kez düzenlenen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nin dördüncüsü, 28 Nisan Cuma günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de başlayacak. Festival, 29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar günlerinde de devam edecek.

Festivalin ilk gününde saat 12.00'de Ritmin Melekleri, saat 19.00'da ise Merkezefendi Belediye Orkestrası ve Türk Halk Müziği Korosu konser verecek. Festivalin ikinci gününde Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncuları "Üç İyi" isimli çocuk tiyatro gösterisi ile sahne alacak. Davetiye ile giriş yapılacak tiyatro gösterisi 12.00, 14.30 ve 16.00 seanslarında oynanacak. Günün son programında ise Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası saat 20.00'de konser verecek. Üç gün sürecek festivalde 250'yi aşkın stantta kadın girişimcilerin ürünleri saat 21.00'e kadar sergilenecek.

Üretici kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Doğan, "Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'miz başlıyor. Üreten kadınlarımızın el emeği ürünlerinin sergilendiği festivalimizde tiyatro oyunu ve konserler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Her seferinde büyük mutluluk ve heyecan duyduğumuz festivalimiz, 28-29-30 Nisan tarihlerinde sizlerle olacak. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.