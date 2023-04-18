Merkezefendi Belediyesi'nde Ek Protokol Müjdesi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı öncesi çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek ek protokol müjdesi verdi. Başkan Doğan, “Zorlu ekonomik şartlarda, çalışma arkadaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek adına Belediye İş Sendika'mızla ek protokol imzaladık. Hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı öncesi çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek ek protokol müjdesi verdi. Başkan Doğan, "Zorlu ekonomik şartlarda, çalışma arkadaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek adına Belediye İş Sendika'mızla ek protokol imzaladık. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi.

Başkan Doğan, Ramazan Bayramı öncesinde çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Doğan çalışma arkadaşlarına, Belediye İş Sendikası ile ek protokol imzaladıklarını duyurdu. Ana hizmet binası ve kademelerde düzenlenen bayramlaşma programına geçmişte eski milletvekili ve bakan Adnan Keskin, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı.

Merkezefendi'yi geliştirmek ve güzelleştirmek için çalışma arkadaşlarıyla büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Doğan, bayramlaşmaların çok kıymetli olduğunu belirterek, "Yorulmadan, özveri ile çalışan arkadaşlarımıza bir bayram müjdesi vermek istiyorum. Zorlu ekonomik şartlarda, yaşam koşullarını iyileştirmek adına Belediye İş Sendika'mızla ek protokol imzaladık. Hepimiz için hayırlı olsun. Geride bıraktığımız dört yıl boyunca beraber yol aldığımız, Merkezefendi'mizi geliştirmek ve güzelleştirmek için birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma ve ailelerine mutlu ve sağlıklı nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.