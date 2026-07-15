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Tarihi Köprüler 15 Temmuz'da Kırmızı Beyaz Işıklarla Donatıldı

Tarihi Köprüler 15 Temmuz'da Kırmızı Beyaz Işıklarla Donatıldı
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Edirne'de Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatıldı. Bakım ve onarım çalışmalarının ardından ışıklandırılan köprüler, görsel şölen oluştururken vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Edirne merkezden geçen Meriç ve Tunca nehri üzenindeki köprüler 15 Temmuz için kırmızı beyaza büründü. Gece saatlerinde ışıklandırılan tarihi köprüler, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, ortaya görsel bir şölen çıktı.

Edirne'de, kış ayında yaşanan taşkının ardından İl Özel İdaresi tarafından bakım, onarım ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan Meriç ve Tunca köprüleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatıldı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, kırmızı ve beyaz renklere bürünen Meriç ve Tunca köprülerinin 15 Temmuz'un milli birlik, beraberlik ve demokrasi ruhunu simgelediği belirtilerek, "Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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