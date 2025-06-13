Merdivenden Düşen Çocuk Yaralandı

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Çorum'da 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, yaşadığı apartmanın merdivenlerinden dengesini kaybederek düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Merdivenden düşen çocuk yaralandı

ÇORUM - Çorum'da yaşadığı apartmanın merdivenlerinden düşen 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

Olay, Kale Mahallesi Kale 2. Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu M.H. (7), yaşadığı apartmanın merdivenlerinden dengesini kaybederek düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - Yerel
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