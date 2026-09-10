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Merdiven hırsızlığına "Karadeniz usulü" çözüm: Duvarı deldi, merdiveni zincirledi

Merdiven hırsızlığına 'Karadeniz usulü' çözüm: Duvarı deldi, merdiveni zincirledi
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Rize’de çay bahçesine ulaşmak için kullandığı merdivenin sürekli kaybolmasını önlemek isteyen vatandaş merdiveni istinat duvarına zincirleyip kilitledi.

Rize'de çay bahçesine ulaşmak için kullandığı merdivenin sürekli kaybolmasını önlemek isteyen vatandaş merdiveni istinat duvarına zincirleyip kilitledi.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Şenyuva Mahallesi'nde yaşayan Orhan Çakır, çay bahçesine geçmek için kullandığı merdivenin sürekli yerinden alınması üzerine ilginç bir yöntem geliştirdi. Yüksek istinat duvarını aşarak çay bahçesine ulaşmasını sağlayan merdivenin sık sık ortadan kaybolduğunu fark eden Çakır, beton duvarı matkapla delerek içerisinden zincir geçirdi. Merdiveni duvara zincirleyip kilitleyen Çakır, böylece merdivenin başkaları tarafından alınıp götürülmesini engelledi. Merdivenini sabitleyerek emniyete alan Çakır, çay bahçesine giderken merdiven arama derdine son verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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