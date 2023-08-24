Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı!nın yıldönümü Kilis'te kutlandı

Mercidabık Zaferi'nin 507., Fırat Kalkanı Harekatı'nın ise 7. yıl dönümü dolayısıyla Kilis Yavuzlu köyünde tören düzenlendi.

Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin ve protokol üyeleri katıldı. Köy meydanında bulunan Yavuz Sultan Selim anıtına, Vali Tahir Şahin ve Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu tarafından çelenk sunmasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Kilis Valisi Tahir Şahin konuşmasında, "Büyük hükümdar Osmanlı İmparatorluğu 9. Padişahı ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazıldığı Mercidabık Zaferi'nin 507. yıl dönümünü kutluyoruz. 1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu hızla büyümüş güçlenmiştir. Bu güçlenmeye tabi olarak 1366'dan itibaren Anadolu dışına çıkan Osmanlı orduları, batıda Sırpsındığı, Kosova, Niğbolularla büyük zaferler elde etti. Osmanlı Devleti'nin Doğu ve Güney sınırlarında tehdit ve tehlikelerden arındırmak barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık Zaferi, devletin askeri siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açmış Ortadoğu ve Afrika'da yüzyıllarıdır sürecek olan Osmanlı barışının başlangıcı olmuştur" dedi.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'nun yaptığı konuşmada, "Mercidabık Savaşı Yavuz Sultan Selim'in önderliğindeki Osmanlı Devleti ile Memluk Devleti arasında yapılmıştır. İki devleti karşı karşıya getiren Mercidabık Savaşı'nın tarihi 1516 dır. Bu savaşın kazananı Yavuz Sultan Selim Önderliğindeki Osmanlı Devleti olmuştur. Türk ve İslam tarihinde önemli yeri olan Mercidabık savaşının nedenleri, Memluk Devletinin Safari Devletine yakınlaşması, iki devlet arasında Fatih Sultan Mehmet döneminden bu yana gelen anlaşmazlıklar, Osmanlı Devletinin genişleme ve fetih politikaları, Yavuz Sultan Selim'in Suriye ve Mısır'ı alarak İslam dünyasının lideri olmak istemesi. Bölgeden geçen ticaret yollarının denetiminin ele geçirilmesidir" diye konuştu.

Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları, ok gösterisi ve dua edilmesiyle son buldu. - KİLİS