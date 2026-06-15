Menteşe'den Vietnam'a uzanan aşk mutlulukla taçlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi sınırları aşan bir mutluluğa sahne oldu. Menteşe'de Keser ailesinin oğlu Atakan, hayatını Vietnamlı Huong ile birleştirdi; renkli görüntülere sahne olan düğünde iki farklı kültür buluştu.

Menteşe 'de sınırları aşan anlamlı bir aşk hikayesine ve kültürel buluşmaya ev sahipliği yaptı. Menteşe'nin tanınan ve sevilen ailelerinden Medine ve Ayhan Keser çiftinin oğulları Atakan Keser, hayatını Vietnamlı Xuan Thi Nguyen & Hoa Ngoc Le çiftinin kızları Huong ile birleştirdi.

Genç çiftin düğün merasimi, yoğun bir katılım eşliğinde gerçekleştirildi. Gün boyu süren düğün kapsamında, ilk olarak Kafaca Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde geleneksel düğün yemeği ikramı yapıldı. Menteşe halkının ve Keser ailesinin yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği yemek organizasyonunun ardından, akşam salonda görkemli bir düğün töreni düzenlendi. Törene katılanlar genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı